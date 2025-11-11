PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor ilk 8’e diş geçiremedi

Bordo-Mavililer, Ligde ilk 8 takım içerisinde yer alan rakipleri karşısındaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda toplam 11 puan yitirdi.

Süper Lig'de 12. haftayı 3. sırada bitiren Trabzonspor, zirve yarışında ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında önemli puan kayıpları yaşadı.
Ligde 29 puanlı Galatasaray'ın 4, 28 puanlı Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile 0-0, 4. sırada yer alan Samsunspor, 7. sıradaki Gaziantep FK ve 8. sıradaki Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 2. sıradaki Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Ligde ilk 8 takım içerisinde yer alan rakipleri karşısındaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 11 puan yitirdi.
Trabzonspor, ilk 8'de bulanan Göztepe ve Beşiktaş ile henüz karşılaşmadı. Karadeniz ekibi, 15. haftada deplasmanda Göztepe, 16. haftada ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

YEDEKLERDEN KATKI GELMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 12 lig maçında 55 değişiklik yaptı. Başarılı hoca yaptığı bu hamlelerde 1 gol, 1 asitlik katkı sağladı.
Dolayısıyla Tekke yedeklerden yeterli katkıyı alamadı.

