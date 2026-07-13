Berat Albayrak ve kahramanların dilinden 15 Temmuz gecesi: "Gerekirse ölün ama kuleyi geri alın"

"Uçak yolculuğumuz sırasında yaşadıklarımız ise o gecenin ne denli kritik operasyonlarla yönetildiğinin en net kanıtıdır. Telefonlarımız dinlendiği için nereye gideceğimiz tahmin edilemesin diye Bodrum, Aydın, İzmir ve Dalaman alternatifleri üzerinden şaşırtma hamleleri yaptık; nitekim son anda Dalaman'a inip uçağa geçtiğimizde, sonradan içlerinden birinin FETÖ'cü olduğunu öğreneceğimiz pilotlar, Sabiha Gökçen'in sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştı. Atatürk Havalimanı için de "Piste kamyon çekmiş olabilirler, çakılabiliriz" yönündeki tüm engelleme çabalarına rağmen, Mustafa müdürümüzden aldığımız "İşlem tamamdır, arkamız sağlam" güvencesiyle Cumhurbaşkanımızı ikna ederek havalimanına güvenle indik."



"CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEDEN BURAYA GİREMEZSİNİZ DEDİK"

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gazeteci Banu El moderatörlüğünde programın sonunda sahneye çıktı. Bozdağ o gün yaşananlar için, "15 Temmuz gecesi halkımız, çıplak elleriyle tanklara ve uçaklara karşı durarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direnişe imza atmış; bizler de milletvekilleri olarak o gece Meclis'in kapılarını açık tutarak "cesetlerimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz" kararlılığıyla millî iradeye sahip çıkmışızdır. FETÖ'cü teröristlerin, millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doğrudan hedef alıp bombalaması, sadece bir binayı değil 86 milyonun iradesini yok etme çabasıdır; ancak bu alçak saldırı karşısında Meclis'in çalışmalarına ara vermeden devam etmesi, Gazi Meclis'in ikinci kez "Gazi" unvanını hak eden o tarihi duruşunu tarihe altın harflerle kazımıştır" dedi.

SELAMİ YILDIZ'A "KORUMALARI DEĞİŞTİR, DİRENİNİ VUR" TALİMATINI VERDİM

Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, mevcut İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın aldığı talimatlarla devletin yanında gösterdiği dirayete değindi. Bozdağ, "O dönem yargıyı ve emniyeti kuşatan FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve oğlu Bilal Erdoğan'ın evinde arama yapılması yönünde bir karar çıkarmıştı. Tehlikenin büyüklüğünü görerek hemen Selami Yıldız Bey'i aradım ve kendisine, 'Selami, Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin etrafındaki bütün korumaları derhal değiştir. Yerlerine vatanını, milletini seven özel harekatçıları yerleştir. Eğer oraya uydurma kararlarla aramaya kalkışan hainler gelirse, gerekirse silahla karşı koyacaksınız ama o kapıdan içeri adım attırmayacaksınız' talimatını verdim. Selami Müdürümüz bu meydan okumayı tereddütsüz kabul ederek tüm koruma kadrosunu vatansever unsurlarla değiştirdi ve liderimizin can güvenliğini korudu."

"15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN ÖNCEKİ DARBELERİNDEN FARKLILAŞAN BÜYÜK BİR TOPLUMSAL KIRILMADIR"

Prof. Dr. Necdet Subaşı, 15 Temmuz'un toplumsal kırılma boyutunu değerlendirerek ortak yaşamın yeniden inşasında toplumsal hafızanın belirleyici rolünü vurguladı:

"15 Temmuz, FETÖ'nün toplumsal zaaf ve beklentileri istismar etmesiyle oluşan ve Türkiye'nin önceki darbelerinden farklılaşan büyük bir toplumsal kırılmadır. Bugün temel sosyolojik mesele, bu kırılmanın yol açtığı güvensizliği aşarak ortak yaşamı nasıl yeniden kuracağımızdır. Tanıklıkları kayıt altına almak, toplumsal hafızayı canlı tutmak ve unutmaya karşı ortak bir bilinç geliştirmek, hem sosyolojik hem de kamusal bir sorumluluk."

"HAFIZAYI CANLI TUTMAZSAK YAŞADIKLARIMIZ MANİPÜLE EDİLİR"

Forum, küratör ve yazar Hasan Mert Kaya'nın konuşmasıyla devam etti. Kaya, 15 Temmuz'un gelecek kuşaklara doğru aktarılabilmesi için toplumsal hafızanın somut tanıklıklar ve belgelerle korunmasının önemine dikkat çekti.Kaya şunları söyledi:

"15 Temmuz'u hatırlamak, gerçeği somut kayıtlarla koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü toplumsal hafıza zayıfladığında, yaşananlar manipülasyona, inkâra ve sıradanlaştırılmaya açık hâle gelir. Bu nedenle Hafıza 15 Temmuz'u bir müzeden ziyade yaşanmışlığın, tanıklığın ve hakikatin muhafaza edildiği bir bellek mekânı olarak düşündük. 15 Temmuz'un tankları, uçakları, cephaneleri ve planlamasıyla gerçek bir darbe girişimi olduğunu belgelemek, geleceğe karşı taşıdığımız tarihî sorumluluğun bir parçası."

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel