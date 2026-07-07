Beşiktaş Trossard transferini bitiriyor! Uçuş saati belli
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard transferini sonuçlandırmak için Hollanda’nın Maastricht şehrine gidecek. Yapılacak görüşmenin ardından Belçikalı yıldızın Adalı ile İstanbul’a gelmesi planlanıyor.
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini sonuçlandırmak için kritik güne giriyor. Başkan Serdal Adalı, 14 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Belçikalı futbolcuyla görüşmek üzere Hollanda'nın Maastricht şehrine gidecek.
SAATİ BELLİ OLDU
Deneyimli futbolcu ile yapılacak görüşmede transferin son ayrıntıları, futbolcunun sözleşmesi ve İstanbul programı ele alınacak. Beşiktaş'ın planına göre tarafların görüşmeden olumlu sonuçla ayrılmasının ardından Trossard, Adalı ile birlikte Türkiye'ye hareket edecek.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ 20.30
Siyah-beyazlıların hazırladığı seyahat programında Trossard'ın 14 Temmuz Salı günü saat 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Belçikalı futbolcunun Türkiye'ye gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve transferin kalan işlemlerinin tamamlanması planlanıyor. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde Beşiktaş, Trossard'ın sağlık kontrollerinin ardından imza sürecine geçecek.
TRANSFERDE BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Trossard konusunda Başkan Serdal Adalı süreci doğrudan yönetiyor. A Spor da Adalı'nın Hollanda'ya giderek oyuncuyla görüşeceğini ve Trossard ile İstanbul'a dönmesinin beklendiğini duyurdu.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.
LEANDRO TROSSARD KİMDİR?
Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Waterschei kentinde dünyaya geldi. 1.72 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Transfermarkt profilinde oyuncunun yan mevkileri ikinci forvet ve santrfor olarak yer alıyor.
Kariyerine Genk altyapısında başlayan Trossard, Belçika futbolunda dikkat çeken performansının ardından Brighton'a transfer oldu. Premier Lig'de Brighton formasıyla yükselen yıldız futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'e imza attı.
Arsenal'de geçirdiği dönemde Premier Lig tecrübesini üst seviyeye çıkaran Trossard, hücum hattında çok yönlü yapısıyla dikkat çekti. Belçika Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen oyuncunun milli takım kariyerinde 56 maç ve 14 gol bulunuyor.