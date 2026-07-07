Beşiktaş Trossard transferini bitiriyor! Uçuş saati belli

Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi finali oynadı

2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?

Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.

Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.