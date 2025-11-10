Galatasaray’da Torreira şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı
Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, Kocaelispor maçında sakatlanarak 63. dakikada oyuna devam edemedi. Uruguaylı yıldız, kendini yere bırakmasının ardından yerini Brezilyalı Gabriel Sara’ya bıraktı.
