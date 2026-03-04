İran'dan ateşlenen balistik füzeler 4 Mart ve 9 Mart 2026'da NATO unsurlarınca imha edildi, parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesi ve Gaziantep'e düştü.

Gazprom, son iki hafta içinde TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz sağlayan tesislere 12 ayrı drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşına dahil olmayan, İsrail/ABD-İran savaşında tarafsızlığını koruyan Türkiye'yi çatışma sahasına çekme girişimleri ise sinsice sürüyor.

GAZ AKIŞINA SİSTEMATİK SALDIRI

Rus enerji şirketi Gazprom, son iki hafta içinde Ukrayna tarafından TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz sağlayan tesislere 12 ayrı drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Gazprom, saldırıların tamamının püskürtüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak 2020’de TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. (Fotoğraf: Depo Photos)

PUTİN DUYURDU: PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Putin, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.