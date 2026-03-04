CANLI YAYIN
Provokasyon dalgası: Güneyde füze kuzeyde enerji sabotajı | TürkAkım’ı patlatma planı

Türkiye, Rusya-Ukrayna ve İsrail-İran gerilimlerinin merkezinde denge politikası yürütürken, ülke sınırları ve enerji altyapısı provokatif şekilde hedef alınmaya başlandı. Hatay ve Gaziantep'e düşen füze parçalarının yanı sıra Karadeniz’de TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını besleyen tesislere yönelik son iki haftada 12 ayrı drone saldırısı düzenlendi. ABD’nin kritik zamanlamadaki seyahat uyarısı manidar karşılandı. Güvenlik birimleri en üst düzeyde alarmda.

  • Gazprom, son iki hafta içinde TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz sağlayan tesislere 12 ayrı drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Karadeniz'den Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının patlatılmaya çalışıldığını açıkladı.
  • İran'dan ateşlenen balistik füzeler 4 Mart ve 9 Mart 2026'da NATO unsurlarınca imha edildi, parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesi ve Gaziantep'e düştü.
  • ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 9 Mart'ta vatandaşlarına Türkiye'nin güney bölgelerine seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Türkiye bölgesel çatışmaların tam merkezinde savunma ve denge sınavı veriyor.

Rusya-Ukrayna savaşına dahil olmayan, İsrail/ABD-İran savaşında tarafsızlığını koruyan Türkiye'yi çatışma sahasına çekme girişimleri ise sinsice sürüyor.

Türk topraklarını hedef alan İran kaynaklı füze hareketliliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna cephesinde de kritik gelişmeler yaşanıyor.

Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin provokatif saldırılar gerçekleştiriliyor.

GAZ AKIŞINA SİSTEMATİK SALDIRI

Rus enerji şirketi Gazprom, son iki hafta içinde Ukrayna tarafından TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz sağlayan tesislere 12 ayrı drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Gazprom, saldırıların tamamının püskürtüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak 2020’de TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. (Fotoğraf: Depo Photos)

PUTİN DUYURDU: PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Putin, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hataya düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmazİRAN'DAN 'ACEM'İ ATIŞLAR

Bölgedeki çatışmaların Türkiye topraklarına fiziki olarak sıçratılmaya çalışıldığı en somut olaylar, İran kaynaklı füze hareketliliği ile yaşandı.

4 Mart 2026'da Hatay'a füze parçaları düştü. İran'dan ateşlenen ve Irak-Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından havada imha edildi. İmha edilen mühimmatın parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.

9 Mart 2026'da ikinci füze vakası yaşandı. İran'dan ateşlenen bir başka füze yine NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilirken, parçaları Gaziantep'teki boş arazilere düştü. MSB, bu olayların ardından ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı "tereddütsüz" adım atılacağını duyurdu.

ABD'nin Türkiye'nin güney bölgesine yönelik seyahat uyarısı

ABD'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR İHTAR

ABD'nin bölgeye yönelik seyahat uyarılarının ardından füze hadiselerinin yaşanması, Türkiye'yi savaşa çekmeye çalışan provokasyon dalgasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 9 Mart'ta vatandaşlarına "Türkiye'nin güney bölgelerine seyahat etmeme" çağrısında bulunmuştu.

