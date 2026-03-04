Türkiye bölgesel çatışmaların tam merkezinde savunma ve denge sınavı veriyor.
Rusya-Ukrayna savaşına dahil olmayan, İsrail/ABD-İran savaşında tarafsızlığını koruyan Türkiye'yi çatışma sahasına çekme girişimleri ise sinsice sürüyor.
Türk topraklarını hedef alan İran kaynaklı füze hareketliliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna cephesinde de kritik gelişmeler yaşanıyor.
Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin provokatif saldırılar gerçekleştiriliyor.
GAZ AKIŞINA SİSTEMATİK SALDIRI
Rus enerji şirketi Gazprom, son iki hafta içinde Ukrayna tarafından TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz sağlayan tesislere 12 ayrı drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Gazprom, saldırıların tamamının püskürtüldüğünü kaydetti.
PUTİN DUYURDU: PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Putin, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bölgedeki çatışmaların Türkiye topraklarına fiziki olarak sıçratılmaya çalışıldığı en somut olaylar, İran kaynaklı füze hareketliliği ile yaşandı.
4 Mart 2026'da Hatay'a füze parçaları düştü. İran'dan ateşlenen ve Irak-Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından havada imha edildi. İmha edilen mühimmatın parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.
9 Mart 2026'da ikinci füze vakası yaşandı. İran'dan ateşlenen bir başka füze yine NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilirken, parçaları Gaziantep'teki boş arazilere düştü. MSB, bu olayların ardından ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı "tereddütsüz" adım atılacağını duyurdu.
ABD'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR İHTAR
ABD'nin bölgeye yönelik seyahat uyarılarının ardından füze hadiselerinin yaşanması, Türkiye'yi savaşa çekmeye çalışan provokasyon dalgasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 9 Mart'ta vatandaşlarına "Türkiye'nin güney bölgelerine seyahat etmeme" çağrısında bulunmuştu.