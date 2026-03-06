DEZENFORMASYON AĞI ÇÖKERTİLDİ

Bu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği tehdit eden 4 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesiyönünde karar verdi.

'AĞ'ABABALARI RADARDA

Yetkililer, Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon üreten hesapların bütün dijital ağlarının kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi.

Yapılan ağ analizleriyle hesapların bütün bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarıldığı, soruşturmanın bu yönde çok boyutlu olarak derinleştirileceği öğrenildi.

SİBER VATANDA TEYAKKUZ

Siber uzmanlar, atılan adımın Türkiye'nin psikolojik harekat ve dezenformasyon girişimlerine karşı dijital güvenlik kapasitesinin en net göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Devletin, milli güvenliği tehdit eden dijital saldırılara karşı teknik, hukuki ve kurumsal bütün araçları eş zamanlı olarak devreye soktuğunun altı çiziliyor.