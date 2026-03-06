İran'a yönelik ABD ve İsrail ortak saldırısıyla eş zamanlı olarak Türkiye'yi hedef alan dijital provokasyonlar hız kazandı.
Bölgenin çıban başı İsrail, "kitle ikna aracı" olarak kullandığı sosyal medyada yalan, dezenformasyon ve provokasyonla Türk halkını hedef aldı.
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın kumanda ettiği kara propaganda hesaplarını deşifre etmeye yönelik karşı hamleler ise tek tek faaliyete geçiriliyor.
Mossad ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten 4 sosyal medya hesabıaçığa çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla karanlık hesaplara erişim engeli getirildi.
KÖKÜ DIŞARIDA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, yurtdışı menşeili provokatif hesaplar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yaptığı teknik ve istihbari incelemelerle Mossad bağlantılıolduğu değerlendirilen hesapları tek tek deşifre etti.
Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu hesapların Türkiye'yi doğrudan hedef aldığı ve kamuoyunda panik ve güvensizlik ortamı oluşturmak için psikolojik harekat yürüttüğü belirlendi.
Özellikle bölgedeki son gelişmeleri manipüle ederek Türkiye aleyhine kirli algı operasyonuyürüttükleri tespit edildi.
KÜRT MASKESİ
Mossad'ın Amerikan merkezli sosyal medya şirketi X'te oluşturduğu sahte hesaplarda özellikle "Kürt" maskesi takıldığı saptandı.
Kürt kökenli vatandaşmış gibi bölücü paylaşımlar yapan İsrail ajanlarının "@israelKursdish" ve "@welat_mehdi" adlı hesapları yönettiği tespit edildi.
Bunun yanı sıra, "@AmIsrlChai" ve "@GileadMeir" adlı hesapların da doğrudan İsrail kaynaklı olarak Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarla etki ajanlığı yaptığı belirlendi.
DEZENFORMASYON AĞI ÇÖKERTİLDİ
Bu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği tehdit eden 4 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesiyönünde karar verdi.
'AĞ'ABABALARI RADARDA
Yetkililer, Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon üreten hesapların bütün dijital ağlarının kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi.
Yapılan ağ analizleriyle hesapların bütün bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarıldığı, soruşturmanın bu yönde çok boyutlu olarak derinleştirileceği öğrenildi.
SİBER VATANDA TEYAKKUZ
Siber uzmanlar, atılan adımın Türkiye'nin psikolojik harekat ve dezenformasyon girişimlerine karşı dijital güvenlik kapasitesinin en net göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor.
Devletin, milli güvenliği tehdit eden dijital saldırılara karşı teknik, hukuki ve kurumsal bütün araçları eş zamanlı olarak devreye soktuğunun altı çiziliyor.