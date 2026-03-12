ABD Siber Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı Şubat ayında İran'a yönelik saldırılarda öncü birimler arasında yer aldı ve yapay zekâ kullanarak Suriye, Irak ve Yemen'de hedefleri belirledi.

İsrail ordusu CIA ile iş birliği yaparak Tahran'daki trafik kameralarına erişim sağladı ve bu kameraları Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hava saldırısını hedeflemek için kullandı.

İran yanlısı hackerlar ABD'nin tıbbi teknoloji şirketi Stryker'ın Microsoft ortamında küresel ağ kesintisine neden oldu.

ABD- İsrail -İran hattında savaş devam hava ve deniz saldırılarıyla devam ediyor.

İran bağlantılı aktörlerin daha önce de ABD'ye siber saldırılar düzenlediği biliniyor. Ancak ABD basınının belirttiğine göre ABD ve İsrail de aynı yönteme başvurmaya başladı.

ABD VE İSRAİL DE İRAN'IN YÖNTEMİNE GEÇTİ

ABD-İsrail-İran hattında istihbarat savaşı

İRAN YANLISI HACKERLAR

The Wall Street Journal'ın haberine göre çarşamba günü İran yanlısı hackerlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir siber saldırı, büyük bir ABD tıbbi teknoloji şirketi olan Stryker'ın operasyonlarını aksattı.

Stryker tarafından yapılan açıklamada "Microsoft ortamımızda küresel bir ağ kesintisi yaşıyoruz."ifadelerine yer verildi. Şirket fidye yazılımı veya kötü amaçlı yazılım belirtisi görmediklerini ve olayın şu anda kontrol altına alındığına inandıklarını belirtti. Microsoft ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Aynı hacker grubu X'te yaptıkları paylaşımda ABD merkezli ödeme şirketi Verifone'u da hacklediklerini iddia etti. Şirket ise herhangi bir güvenlik ihlaline veya hizmet kesintisine dair bir kanıt bulamadığını açıkladı.

İsrail geçen hafta Tahran'da İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahının bulunduğu iddia edilen bir dizi askeri tesisi hedef alan "geniş çaplı bir saldırı" düzenlediğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırıda hedef alınan askeri karakollar arasında Devrim Muhafızları'nın siber ve elektronik karargah ve İstihbarat Müdürlüğünün de bulunduğunu iddia ediyor. İran ise bugün İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet karargahının hedef alındığını belitti.

İRAN'IN HACKTIVISTLERİ

CrowdStrike verilerine göre İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları ve kendilerini "hacktivist" (siber aktivist) olarak tanımlayan gruplar 28 Şubat hava saldırılarının ardından Orta Doğu, ABD ve Asya'nın bazı bölgelerindeki kuruluşlara yönelik faaliyetlerini artırdı.

Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren Hydro Kitten adlı grup, finans sektörünü hedef almayı planladığını açıkladı. Bu bilgiyi CrowdStrike'ın karşıt aktör operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Adam Meyers mart ayı başında yaptığı bir açıklamasında paylaştı.

KRİTİK ALTYAPILARI HEDEF ALDILAR

Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks'ün Unit 42 araştırmacıları, onlarca İran yanlısı hacktivist grubun 28 Şubat'tan bu yana çeşitli siber saldırılar başlattığını, bunların çoğunun kritik altyapıları hedef aldığını bildirdi.

Bu gruplar, şu saldırıları üstlendiklerini iddia etti:

İsrail ödeme sistemlerine saldırılar

Kuveyt hükümetinin bazı internet sitelerinin kapatılması

Havalimanlarındaki çevrimiçi hizmetleri etkileyen saldırılar

Ayrıca NoName057(16) adlı Rusya yanlısı siyasi hacker grubu, 2 Mart'ta İran yanlısı hacktivistlerle iş birliği yaparak İsrail'in savunma ve belediye kuruluşlarını, bunlar arasında savunma yüklenicisi Elbit Systems'ı hedef aldı.

Aynı Rus hackerlar, İsrail'in su yönetim sistemi ve diğer endüstriyel kontrol sistemlerine de sızdıklarını iddia etti, ancak araştırmacılar bu iddiayı doğrulayamadı.

Nasıl işliyor? Center for Strategic & International Studies'e göre, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı simetrik konvansiyonel yanıt seçenekleri sınırlı. Bu yüzden rejim, tarihsel olarak siber operasyonlara ve çeşitli vekil aktörlerden oluşan dağınık bir ağa dayanarak yanıt veriyor.

İSRAİL İRAN'DA DUA UYGULAMASINI HACKLEDİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre, İsrail geçen ay İran'da popüler bir dua uygulamasını hackleyerek milyonlarca telefona bildirim gönderdi. Bu bildirimlerde İranlı askeri personele rejimden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

İran devlet medyası, devlet haber ajansı IRNA da dahil olmak üzere bazı haber sitelerinin ele geçirilerek siber saldırılarla ilgili içeriklerin yayımlandığını ve rejimi itibarsızlaştırmayı amaçladığını bildirdi.

TAHRAN'DAKİ TRAFİK KAMERALARI VE HAMANEY SUİKASTI

Financial Times'a göre İsrail ordusu Tahran'daki trafik kameralarının neredeyse tamamına erişim sağlamıştı.

İsrail, CIA ile iş birliği içinde, bu kameraları İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldüren hava saldırısını hedeflemek için kullandı.

ABD SALDIRILARI

ABD Genelkurmay Başkanı Gen. Dan Caine, ABD Siber Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı'nın geçen ay İran'a yönelik ilk saldırılarda öncü birimler arasında olduğunu söyledi.

Şubat 2024'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın teknoloji sorumlusu, ABD ordusunun saldırıları desteklemek için yapay zekâ kullandığını ilk kez kamuoyuna doğruladı.