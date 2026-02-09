Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den itifa etmesinin ardından küfür ve hakaretler yağdırdığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in bir bombası daha patladı. Özel'in CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşi ile görüşerek, "Eşiniz dik durmadı" dediği iddia edildi.

"Özgür Özel bana mesaj atmadı ama eşimle görüşmüş. Eşime, 'Kocanız dik durmadı' şeklinde ifadeler kullanmış. Kusura bakmasın, ben 18 ay boyunca her türlü imkansızlığa rağmen dik durdum. Ama kendileri kendi ekibine söz geçiremedi.''

Mesut Özarslan ve Gökhan Budak (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır)

"ABB BANA KULLANILMIŞ HAYVAN YAKALAMA ALETİNİ LAYIK GÖRDÜ"

Göle'nin ağır kış şartları ve sokak hayvanları sorunu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini belirten Budak, karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" diyerek paylaştı. Budak,"Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler."ifadelerini kullandı.

"CHP'DE SÖZLER VERİLDİ AMA HİÇBİR DESTEK GELMEDİ"

Göle'nin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Budak, göreve geldikten sonra CHP yönetimiyle temas kurduklarını söyledi.

Budak, süreci şu sözlerle anlattı:

"2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden 42 yıl sonra Göle'de belediye başkanı olarak seçildim. Göle'nin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu görünce Sayın Özgür Özel ile istişarede bulunduk. Kendilerini Göle'ye davet ettik ve geldiler. Eksi 43 derecede Göle Belediyesi önünde bir miting düzenledik. Göle'nin ağır kış koşullarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu kendilerine anlattık.

Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı."

"TEŞKİLATTAN FARKLI TALEPLER GELDİ"

CHP teşkilatı içinde de sıkıntılar yaşadığını söyleyen Budak, bazı meclis üyelerinin kendisinden kişisel taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Budak, "Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatıyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Bazı meclis üyelerimiz kendilerine has taleplerde bulundular. Taş istediler, sosyal tesis istediler. Ben bu talepleri kabul etmedim. İlçe başkanının da zannedersem beklentisi onlardan yana oldu. Ben de bu süreçten sonra istifa ettim."dedi.