Samsunspor galibiyet peşinde! Hamrun Spartans karşısında eksikler dikkat çekiyor

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz 3. hafta maçında 20.45’te Hamrun’u konuk edecek. 2’de 2 yapan Karadeniz ekibi galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi :06 Kasım 2025
Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, 20.45'te başlayacak. TRT 1'den yayımlanacak maçta Kazak hakem Bulat Sariyev düdük çalacak. Samsun, ilk hafta maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 yendi. 6 puanla averajla 4. sırada bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, Hamrun karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın görev yapamayacak. Sakatlıkları süren Ntcham, Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan da maçta forma giyemeyecek.

