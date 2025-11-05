SON DAKİKA
Zubkov hedefi açıkladı! Avrupa kupaları için umutlu konuştu

Giriş Tarihi :05 Kasım 2025
Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, Alanyaspor maçının hazırlıkları esnasında konuştu. 29 yaşındaki Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz" dedi.

Ukraynalı oyuncu, bu sezon takımda bir değişim yaşandığını belirterek, "Bu seneki başarılı grafiğimizin sırrı aslında, yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. Onlarla çok sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki başarılı grafiğin etkenlerinden bazıları bunlar olabilir" diye konuştu.

YOĞUN ŞEKILDE ÇALIŞIYORUZ


Zubkov, teknik direktör Fatih Tekke ile birçok taktiksel çalışma da gerçekleştirdiğini belirterek, "Taktik üzerine yoğun çalışıyoruz. Takım olarak hocamızın bizden istediklerini gösterecek yeteneğe sahibiz. Biz de tabii ki hocamızdan öğrenmeye ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Her zaman onu dinliyoruz. Onun beklentilerini sahada göstermeye çalışıyoruz. Sahada gösterdiğimiz performansla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı


İDMANA KATILMADI


Fatih Tekke yönetiminde dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-Mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi. İdmanda sağ ayak bileğinde ağrı hisseden kaleci Onana yer almadı.


SAVİC'TEN KÖTÜ HABER

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"denildi.

