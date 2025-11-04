Galatasaray Ajax deplasmanında 3 puan peşinde! Buruk fırsatı değerlendiriyor

Ligi'nde yarın Ajax deplasmanında çok önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Üst üste kazanılan Liverpool ve Bodo Glimt maçlarıyla ilk 24 için büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda hedef Hollanda'da kazanarak seriyi 3'e çıkarmak. KRIZI

FIRSATA ÇEVIRECEK!

Hem Liverpool hem de Bodo önündeki galibiyetlerde mükemmel taktiksel planıyla büyük rol oynayan teknik direktör Okan Buruk şimdi de gözüne Ajax'ı kestirdi. Tecrübeli hoca takımının yüksek formu ve Hollanda ekibinin kötü gidişatını fırsata çevirip galibiyete ulaşmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçını da kaybeden, son 8 maçından 2 galibiyet çıkarabilen Ajax ayrıca üst üste 11 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI OLACAK

AJAX'TA ayrıca takımın önemli isimlerinden Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen sakat, kaptan Kenneth Taylor ise cezalı. Okan Buruk'un bu maçı geçtiğimiz sezon Amsterdam deplasmanında yaşanan yenilginin rövanşı olarak da gördüğü ve futbolcularını bu şekilde motive ettiği belirtiliyor. Ajax deplasmanında Galatasaray'ın arkasında çok güçlü bir taraftar desteğinin de olması bekleniyor.

3 PUAN GELİRSE 24 GARANTİ GİBİ

Cimbom bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. Artık gözünü ilk 8 hedefine çevirecek.



İLK 11'E 3 DOKUNUŞ



Trabzonspor önünde iki önemli puan bırakan Galatasaray, Ajax deplasmanında farklı bir 11'le çıkacak. Sakatlığı geçen Wilfried Singo'nun Hollanda'da 11'deki yerini alması bekleniyor. Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson da takıma geri dönecek. Okan Buruk'un sol bekte de bu kez Jakobs'u tercih etmesi bekleniyor. Trabzonspor önünde müthiş bir stoper performansı sergileyen Lemina kendi bölgesine geri dönecek. Hafif sakatlığı bulunan Yunus'un kulübede oturacağı ve orta alanda Torreira, Lemina ve Sara'nın oynayacağı öğrenildi. Çok formsuz olan Barış Alper'in Ajax önünde yedek kalacağı ve sol kanatta Sallai'nin görev alacağı da belirtiliyor.



CİMBOM'A FRANSIZ HAKEM GALATASARAY'IN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu. Başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena yarın oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek