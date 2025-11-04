PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Ajax deplasmanında 3 puan peşinde! Buruk fırsatı değerlendiriyor

Liverpool ve Bodo önünde harika bir taktik performans sergileyen tecrübeli hoca şimdi de Ajax’ı yıkmak için çalışıyor. Buruk son 8 maçından 2 galibiyet çıkaran, üst üste 11 maç gol yiyen ve önemli eksikleri olan Hollanda ekibine karşı galibiyeti getirecek formülü hazırlıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2025
Galatasaray Ajax deplasmanında 3 puan peşinde! Buruk fırsatı değerlendiriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ligi'nde yarın Ajax deplasmanında çok önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Üst üste kazanılan Liverpool ve Bodo Glimt maçlarıyla ilk 24 için büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda hedef Hollanda'da kazanarak seriyi 3'e çıkarmak. KRIZI

FIRSATA ÇEVIRECEK!

Hem Liverpool hem de Bodo önündeki galibiyetlerde mükemmel taktiksel planıyla büyük rol oynayan teknik direktör Okan Buruk şimdi de gözüne Ajax'ı kestirdi. Tecrübeli hoca takımının yüksek formu ve Hollanda ekibinin kötü gidişatını fırsata çevirip galibiyete ulaşmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçını da kaybeden, son 8 maçından 2 galibiyet çıkarabilen Ajax ayrıca üst üste 11 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI OLACAK

AJAX'TA ayrıca takımın önemli isimlerinden Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen sakat, kaptan Kenneth Taylor ise cezalı. Okan Buruk'un bu maçı geçtiğimiz sezon Amsterdam deplasmanında yaşanan yenilginin rövanşı olarak da gördüğü ve futbolcularını bu şekilde motive ettiği belirtiliyor. Ajax deplasmanında Galatasaray'ın arkasında çok güçlü bir taraftar desteğinin de olması bekleniyor.

3 PUAN GELİRSE 24 GARANTİ GİBİ

Cimbom bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. Artık gözünü ilk 8 hedefine çevirecek.


İLK 11'E 3 DOKUNUŞ


Trabzonspor önünde iki önemli puan bırakan Galatasaray, Ajax deplasmanında farklı bir 11'le çıkacak. Sakatlığı geçen Wilfried Singo'nun Hollanda'da 11'deki yerini alması bekleniyor. Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson da takıma geri dönecek. Okan Buruk'un sol bekte de bu kez Jakobs'u tercih etmesi bekleniyor. Trabzonspor önünde müthiş bir stoper performansı sergileyen Lemina kendi bölgesine geri dönecek. Hafif sakatlığı bulunan Yunus'un kulübede oturacağı ve orta alanda Torreira, Lemina ve Sara'nın oynayacağı öğrenildi. Çok formsuz olan Barış Alper'in Ajax önünde yedek kalacağı ve sol kanatta Sallai'nin görev alacağı da belirtiliyor.


CİMBOM'A FRANSIZ HAKEM GALATASARAY'IN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu. Başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena yarın oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: O bölgede de 6’lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK’ten geldi! SSK BAĞKUR’luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın’ın Başkan Adalı’ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
D&R
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP’li MBB’den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu’na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan’dan emperyal şeytanlara Kıbrıs uyarısı! İSEDAK’ta Suriye’ye özel destek programı: Gazze ve Sudan’ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
Engin Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktı
İÜ Rektörü üniversitenin onurunu koruduk deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu’nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...