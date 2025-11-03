Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanıp Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum" dedi. Domenico Tedesco, "Türkiye Süper Ligi çok üst seviye bir lig. Bu ligi ve takımımı beğeniyorum. Takım üzerine koyarak devam ediyor. Şu anda özgüvenliyiz, özgüvenli olmak bu tür maçlarda kazanmayı sağlıyor" diye konuştu.



BÜYÜK TAKIM İŞİ



İsmail Yüksek maç sonrası açıklmalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir" diye konuştu.



30 YIL SONRA İLK



Domenico Tedesco (5G 3B), Carlos Alberto Parreira'dan (11 maç; Ağustos-Kasım 1995) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu



SON 7. MAÇTA 6. KEZ GÜLDÜ



Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı son 7 maçta 6 kez kazandı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.



FENERBAHÇE SON DAKİKALARDA BULDUĞU GOLLE BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İLKİ BAŞARDI



Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 geriye düştüğü bir maçta yenerek Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı. Kanarya bu galibiyetle lider Galatasaray ile de puan farkını 4'e indirip havaya girdi.



Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geri düşmesine Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ın 83'te attığı golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini ilk kez 2-0 geriye düştüğü bir maçta mağlup ederek lig tarihine geçen bir zafere imza attı. Sarı-Lacivertli futbolcular geri dönüşün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

GALATASARAY'LA FARK 4'E İNDİ



Beşiktaş karşısında kazanılan bu 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını da 4'e indirdi. Sezon başından bu yana oyunuyla eleştirilen Kanarya, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetiminde geçirdiği sancılı dönemi atlatıp zirveye göz kırptı. Kanarya yakaladığı olumlu havayı sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.



KANARYA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM



Fenerbahçe, 3-2 kazandıkları maçın ardından sosyal medyadan flaş bir paylaşıma imza attı. Sarı-Lacivertliler, İsmail ve Asensio'nun gol sevincinin olduğu karede ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulunurak "2 avans 3'te biter" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM



Jhon Duran maç sonrası,"Çok güzel gol attım. Gol ve galibiyet için çok mutluyum" dedi



Derbinin 83. dakikasanda attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jhon Duran maçın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü anlatan Kolombiyalı golcü," Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Duran, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN DOLMABAHÇE REKORU!



Beşiktaş'a konuk olduğu müthiş derbide 11 isabetli şut çeken Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana bu deplasmanda en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Sarı-Lacivertliler rakip kaleyi 11 kez bulduğu maçtan 3 gol çıkararak zirve yolunda çok önemli bir 3 puan aldı.