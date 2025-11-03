PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanıp Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ”Takım üzerine koyarak devam ediyor. Şu anda özgüvenliyiz, özgüvenli olmak bu tür maçlarda kazanmayı sağlıyor” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2025
Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanıp Süper Lig tarihine geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum" dedi. Domenico Tedesco, "Türkiye Süper Ligi çok üst seviye bir lig. Bu ligi ve takımımı beğeniyorum. Takım üzerine koyarak devam ediyor. Şu anda özgüvenliyiz, özgüvenli olmak bu tür maçlarda kazanmayı sağlıyor" diye konuştu.

BÜYÜK TAKIM İŞİ


İsmail Yüksek maç sonrası açıklmalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir" diye konuştu.

30 YIL SONRA İLK


Domenico Tedesco (5G 3B), Carlos Alberto Parreira'dan (11 maç; Ağustos-Kasım 1995) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu

SON 7. MAÇTA 6. KEZ GÜLDÜ


Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı son 7 maçta 6 kez kazandı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.


FENERBAHÇE SON DAKİKALARDA BULDUĞU GOLLE BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İLKİ BAŞARDI


Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 geriye düştüğü bir maçta yenerek Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı. Kanarya bu galibiyetle lider Galatasaray ile de puan farkını 4'e indirip havaya girdi.


Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geri düşmesine Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ın 83'te attığı golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini ilk kez 2-0 geriye düştüğü bir maçta mağlup ederek lig tarihine geçen bir zafere imza attı. Sarı-Lacivertli futbolcular geri dönüşün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

GALATASARAY'LA FARK 4'E İNDİ


Beşiktaş karşısında kazanılan bu 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını da 4'e indirdi. Sezon başından bu yana oyunuyla eleştirilen Kanarya, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetiminde geçirdiği sancılı dönemi atlatıp zirveye göz kırptı. Kanarya yakaladığı olumlu havayı sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.


KANARYA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM


Fenerbahçe, 3-2 kazandıkları maçın ardından sosyal medyadan flaş bir paylaşıma imza attı. Sarı-Lacivertliler, İsmail ve Asensio'nun gol sevincinin olduğu karede ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulunurak "2 avans 3'te biter" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM


Jhon Duran maç sonrası,"Çok güzel gol attım. Gol ve galibiyet için çok mutluyum" dedi


Derbinin 83. dakikasanda attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jhon Duran maçın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü anlatan Kolombiyalı golcü," Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Duran, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması" ifadelerini kullandı.


FENERBAHÇE'DEN DOLMABAHÇE REKORU!


Beşiktaş'a konuk olduğu müthiş derbide 11 isabetli şut çeken Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana bu deplasmanda en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Sarı-Lacivertliler rakip kaleyi 11 kez bulduğu maçtan 3 gol çıkararak zirve yolunda çok önemli bir 3 puan aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye’de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonda hedef 2027’de tek hane!
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
CTE’den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
İbrahim Özkan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Yakınlığımız yok
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak’ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi su anlaşması: En büyük altyapı yatırımı olacaktır
Orduya hazır olun talimatı! ABD Başkanı Donald Trump’tan Nijerya’ya askeri müdahale ve yardım kesintisi
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
Fenerbahçe’ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar’ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço’dan Ediz Hun’a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş’ta Hasan Arat’a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz
Ekosistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu’nun bilgisi vardı
KCK ve SDG’den Şam şeytanlığı! Suriye’ye giden PKK’lıların listesi MİT’in elinde... Sinsi entegrasyon planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul’da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...