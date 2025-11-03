PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta Hasan Arat oy çokluğuyla 1 yıl üyelikten uzaklaştırıldı

Eski başkan Hasan Arat 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi. Ayrıca Arat dönemi ibra edilmedi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkanın cezası oylandı. Yapılan oylamada Arat oy çokluğuyla üyelikten 1 yıl çıkarıldı. Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal olmuştu.

