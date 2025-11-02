Fatih Tekke oyuncularından memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istediği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Fatih hoca, "İlk yarının başında takımım da beni çok şaşırttı söyleyeyim. Bu baskıyı kırmak için rotasyonlarımız vardı ama bir kısmını kullanabildiik. Galatasaray'ın baskılarında çıkmak kolay değil. Çıksanız dahil geri gelmeleri hızlı, bu riski almak kolay değil. İlk yarı bunu başardık. İkinci yarı konumlanmada farklılık var. İkinci toplara oynadık ama biraz zamana oynadık açıkçası" diyerek sözlerini tamamladı.