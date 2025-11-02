PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor!

Ligin 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadı’ndaki derbi heyecanında karşılaşacak. Kanarya zirve takibini sürdürmek istiyor. Kartal taraftarı önünde çıkış arıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugünkü derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak... Saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. Fenerbahçe'de hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak. Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise, Kasımpaşa beraberliği sonrası olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

