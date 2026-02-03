Ufuk Özkan hayata tutundu! 11 saatlik nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı

Ufuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı başarıyla tamamlandı. (Bu haberdeki görseller TAVKİM/arşiv'den alınmıştır)



GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, "Türkiye'nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan'ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, "Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun" şeklinde konuştu.