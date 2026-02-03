Türkiye'de de çalışmalar sürüyor! İspanya'dan sanal medyada 16 yaş yasağı: "Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı"
İspanya, çocukları dijital risklerden korumak için düğmeye bastı. Başbakan Pedro Sanchez, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek düzenlemeyi duyururken, platformlara sıkı yaş doğrulama ve algoritma denetimi şartı geldi. Türkiye’de de benzer bir sosyal medya düzenlemesi için çalışmalar sürüyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sanal medyaya erişimini tamamen yasaklayacaklarını duyurdu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu. Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sanal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.
Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez, "Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez"açıklamasında bulundu.
Sanchez, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacağını kaydederek,"Çocuklarımızı dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız"dedi.
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya düzenlemesine ilişkin milletvekilleriyle bir araya geldi.
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaları paylaştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."