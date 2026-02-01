Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle Suudi Arabistan'da: Selman ile görüştü

ANKARA VE RİYAD'IN İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL MESELELERE ETKİLERİ

Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgenin önemli askeri ve ekonomik ülkeleri olarak son yıllarda güçlendirdikleri siyasi ve diplomatik ilişkileri üzerinden bölgesel politikalarında ciddi başarılara imza attı.

Bölgesel politikalarında çatışma yerine kontrollü rekabet ve iş birliğine dayalı olgun bir dengeyi koruyabilen Ankara ve Riyad, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye, Sudan, Somali ve Yemen'deki krizler için İİT ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumlar üzerinden etkin duruşlar sergiledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş ilan ettiği Ekim 2023'ten sonra Filistin meselesinde tutumlarını yakınlaştıran Türkiye ve Suudi Arabistan, iki devletli çözümü destekleme ve olası bir siyasi uzlaşmada ortak rol oynama konusunda örtüşen çıkarlara sahip çıktı.

Öyle ki Türkiye ve Suudi Arabistan'ın diğer bölge ülkeleriyle birlikte sarf ettikleri uluslararası çabalar sayesinde BM'ye üye 193 ülkeden 160’ı Filistin'i devlet olarak tanıdı.

Türkiye ve Suudi Arabistan, halkın Aralık 2024'te Beşşar Esed rejimini devirdiği Suriye'de iç barış ve istikrarın sağlanması için bölgedeki diğer ülkelerle güçlü bir işbirliği örneğini sergilediler.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde yeni yönetimi destekleyen Türk ve Suudi Arabistan hükümetleri, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak uluslararası yaptırımların kalkmasında da önemli rol üstlendi.

Türkiye ve Suudi Arabistan, uzun yıllardır iç çatışmalara sahne olan Yemen'in yanı sıra Sudan ve Somali'deki krizlere de insani yardım çalışmaları ve uluslararası platforumlardaki diplomatik desteklerle istikrardan yana güçlü duruşlar ortaya koyuyor.