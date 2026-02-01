Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle Suudi Arabistan'da: Selman ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026’nın ilk yurt dışı ziyaretini Orta Doğu’ya gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan ilk durağı Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Suudi Arabistan ziyaretinin ana gündemi Gazze, bölgesel ve küresel gelişmeler olacak. Ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi de masada. Erdoğan daha sonra Mısır'a hareket edecek.
Türkiye, 2026 yılının ilk yurt dışı diplomasi adımını Orta Doğu'ya atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika temaslarını sürdürüyor.Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan ve Mısır’a dev çıkarma
Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bugün bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtildi.
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'dan sonra Mısır'a hareket edecek.
SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN RİYAD'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.
Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na"TUR" uçağıyla gelen Başkan Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.
Havalimanından ayrılan Erdoğan, Yemame Sarayı'na geçti.
RİYAD'A HAREKET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.
Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.
Başkan Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.
ANKARA VE RİYAD'IN İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL MESELELERE ETKİLERİ
Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgenin önemli askeri ve ekonomik ülkeleri olarak son yıllarda güçlendirdikleri siyasi ve diplomatik ilişkileri üzerinden bölgesel politikalarında ciddi başarılara imza attı.
Bölgesel politikalarında çatışma yerine kontrollü rekabet ve iş birliğine dayalı olgun bir dengeyi koruyabilen Ankara ve Riyad, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye, Sudan, Somali ve Yemen'deki krizler için İİT ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumlar üzerinden etkin duruşlar sergiledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş ilan ettiği Ekim 2023'ten sonra Filistin meselesinde tutumlarını yakınlaştıran Türkiye ve Suudi Arabistan, iki devletli çözümü destekleme ve olası bir siyasi uzlaşmada ortak rol oynama konusunda örtüşen çıkarlara sahip çıktı.
Öyle ki Türkiye ve Suudi Arabistan'ın diğer bölge ülkeleriyle birlikte sarf ettikleri uluslararası çabalar sayesinde BM'ye üye 193 ülkeden 160’ı Filistin'i devlet olarak tanıdı.
Türkiye ve Suudi Arabistan, halkın Aralık 2024'te Beşşar Esed rejimini devirdiği Suriye'de iç barış ve istikrarın sağlanması için bölgedeki diğer ülkelerle güçlü bir işbirliği örneğini sergilediler.
Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde yeni yönetimi destekleyen Türk ve Suudi Arabistan hükümetleri, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak uluslararası yaptırımların kalkmasında da önemli rol üstlendi.
Türkiye ve Suudi Arabistan, uzun yıllardır iç çatışmalara sahne olan Yemen'in yanı sıra Sudan ve Somali'deki krizlere de insani yardım çalışmaları ve uluslararası platforumlardaki diplomatik desteklerle istikrardan yana güçlü duruşlar ortaya koyuyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A YATIRIM TURU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki iş insanlarıyla yapacağı Suudi Arabistan ziyaretinin ana gündeminin ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi olacağı belirtildi.
FİLİSTİN VE BÖLGESEL MESELELER MASADA OLACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.
Duran, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."
İLK DURAK RİYAD İKİNCİ ADRES KAHİRE
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak. Erdoğan, temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
GÜNDEMİN MERKEZİNDE GAZZE VE BÖLGESEL İSTİKRAR
Ziyaretin ana çerçevesi "barış ve istikrar" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinde özellikle Gazze'de kalıcı sükunetin sağlanmasına yönelik girişimler öne çıkacak. Bu kapsamda, Gazze için kurulması planlanan "Barış Kurulu" mekanizması ile bölgenin yeniden inşasına yönelik iş birliği seçeneklerinin ele alınması öngörülüyor.
Ayrıca Gazze ve Suriye'de yıkılan altyapının yeniden ayağa kaldırılması süreci ile İran, Gazze ve Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire'de düzenlenecek iş forumlarıyla ticaret hacminin artırılması hedeflenirken, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni iş birliği anlaşmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.
Son dönemde Türk savunma sanayisinin bölgedeki görünürlüğünün artması ve Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projeler de temasların önemli başlıkları arasında yer alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.
Bu ülkeye yapılan ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Halı ihracatı 299,3 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 283,1 milyon dolar olarak kaydedildi.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Ortadoğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.