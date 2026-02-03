PODCAST CANLI YAYIN

Memura enflasyon farkı hesabı: Yüzde 18,6 zam sonrası temmuz maaşları için ilk veri geldi

5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışı kesinlik kazandı. Kamu çalışanları, yüzde 18,6 oranındaki maaş artışına ek olarak 1.000 TL seyyanen zam aldı. Zamlı maaşların ve 14 günlük fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından kamu çalışanlarının odağı Temmuz ayında yapılacak ikinci zam dönemine yöneldi. Bu süreçte ilk kritik veri ise bugün açıklanan enflasyon rakamı oldu.

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşti. Toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 11'lik artışa ek olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı eklendi ve toplam artış yüzde 18,60 oldu. Bunun yanında 2026 yılı için ayrıca 1.000 TL seyyanen zam uygulaması devreye alındı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI YÜKSELDİ

Yeni düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL seviyesine çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 889 TL olarak hesaplandı. Zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.

İLK ZAM VERİSİNİ TÜİK AÇIKLADI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Buna göre ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu. Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankete göre Ocak ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,76 olarak öngörüldü. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 seviyesine gerilerken, 12 ay sonrası için yüzde 22,20, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94 tahmini paylaşıldı.

TEMMUZ 2026 ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Toplu sözleşme kararına göre 2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında artış yapılacak. Buna ek olarak oluşması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 3,76 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ilk ay itibarıyla enflasyon farkı oluşması beklenmiyor. Ancak Ocak-Haziran döneminde toplam enflasyon yüzde 11'i aşarsa, memurlar Temmuz ayında maaşlarına ek enflasyon farkı alabilecek.

Yıl başında uygulanan 1.000 TL'lik seyyanen artış ise Temmuz döneminde yeniden uygulanmayacak.

TEMMUZ ZAM ORANI İÇİN TAHMİNİ SENARYO

Merkez Bankası anketindeki yıl sonu enflasyon beklentisine paralel bir gerçekleşme olması halinde, ilk 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 13,5 civarında oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda memurlar için yaklaşık yüzde 2,25 oranında enflasyon farkı oluşabileceği hesaplanıyor.

Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Temmuz 2026 toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 9,4 seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor.

OLASI ZAM SENARYOSUNDA MAAŞLAR NE OLABİLİR?

Bu hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 60 bin 896 TL'den yaklaşık 66 bin 620 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. En düşük memur emekli maaşının ise yaklaşık 30 bin 508 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

%9,4 ZAMLI MAAŞ TAHMİNİNE GÖRE HESAP

UNVANLARDERECE2026 Ocak (İlave 1000 TL Dahil)Temmuz 2026 Tahmini Maaş (%9,4 Zamlı)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mezunu)1/491.917,57 TL100.557,82 TL
MEMUR (Üniv. Mezunu)9/163.403,76 TL69.363,71 TL
UZMAN ÖĞRETMEN1/481.370,48 TL89.019,30 TL
ÖĞRETMEN1/473.519,16 TL80.429,96 TL
BAŞKOMİSER3/189.345,14 TL97.743,58 TL
POLİS MEMURU8/181.747,62 TL89.431,89 TL
UZMAN DOKTOR1/4150.577,13 TL164.731,38 TL
HEMŞİRE (Üniv. Mezunu)5/174.246,17 TL81.225,31 TL
MÜHENDİS1/493.745,20 TL102.557,25 TL
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)11/165.692,74 TL71.867,86 TL
PROFESÖR1/4133.058,73 TL145.566,25 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/188.517,31 TL96.837,94 TL
VAİZ1/476.804,38 TL84.023,99 TL
AVUKAT1/488.188,79 TL96.478,54 TL
En Düşük Memur Maaşı-60.896,56 TL66.620,84 TL
En Düşük Memur Emeklisi-27.887,81 TL30.509,26 TL

Not:İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI ÖDEMESİ

BU AY HESAPLARA GEÇECEK

Memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, aylıkların ay başında ödenmesi nedeniyle Ocak maaşlarına yansıtılamadı. Yüzde 18,60 oranındaki zamdan kaynaklanan maaş farklarının, bu ay içinde belirlenecek ödeme takvimine göre hesaplara yatırılması planlanıyor. Yapılan düzenleme doğrultusunda güncellenen maaş tutarları ise Temmuz ayına kadar aynı şekilde ödenmeye devam edecek.

ÜÇ AYLIK MAAŞ ALAN EMEKLİLER İÇİN FARK ÖDEME DETAYLARI

Maaşını her ay alan memur emeklilerine Ocak ayı için bir aylık maaş farkı ödenecek. Maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alan emekliler için ise ödeme planı, aylık alınan döneme göre değişiklik gösterecek.

🔴Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlara bir aylık,
🔴Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlara iki aylık,
🔴Ocak-Şubat-Mart döneminde maaş alanlara ise üç aylık maaş farkı tahakkuk ettirilecek.