Memura enflasyon farkı hesabı: Yüzde 18,6 zam sonrası temmuz maaşları için ilk veri geldi
5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışı kesinlik kazandı. Kamu çalışanları, yüzde 18,6 oranındaki maaş artışına ek olarak 1.000 TL seyyanen zam aldı. Zamlı maaşların ve 14 günlük fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından kamu çalışanlarının odağı Temmuz ayında yapılacak ikinci zam dönemine yöneldi. Bu süreçte ilk kritik veri ise bugün açıklanan enflasyon rakamı oldu.
%9,4 ZAMLI MAAŞ TAHMİNİNE GÖRE HESAP
|UNVANLAR
|DERECE
|2026 Ocak (İlave 1000 TL Dahil)
|Temmuz 2026 Tahmini Maaş (%9,4 Zamlı)
|ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mezunu)
|1/4
|91.917,57 TL
|100.557,82 TL
|MEMUR (Üniv. Mezunu)
|9/1
|63.403,76 TL
|69.363,71 TL
|UZMAN ÖĞRETMEN
|1/4
|81.370,48 TL
|89.019,30 TL
|ÖĞRETMEN
|1/4
|73.519,16 TL
|80.429,96 TL
|BAŞKOMİSER
|3/1
|89.345,14 TL
|97.743,58 TL
|POLİS MEMURU
|8/1
|81.747,62 TL
|89.431,89 TL
|UZMAN DOKTOR
|1/4
|150.577,13 TL
|164.731,38 TL
|HEMŞİRE (Üniv. Mezunu)
|5/1
|74.246,17 TL
|81.225,31 TL
|MÜHENDİS
|1/4
|93.745,20 TL
|102.557,25 TL
|TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
|11/1
|65.692,74 TL
|71.867,86 TL
|PROFESÖR
|1/4
|133.058,73 TL
|145.566,25 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|7/1
|88.517,31 TL
|96.837,94 TL
|VAİZ
|1/4
|76.804,38 TL
|84.023,99 TL
|AVUKAT
|1/4
|88.188,79 TL
|96.478,54 TL
|En Düşük Memur Maaşı
|-
|60.896,56 TL
|66.620,84 TL
|En Düşük Memur Emeklisi
|-
|27.887,81 TL
|30.509,26 TL
Not:İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır.