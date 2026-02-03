Memura enflasyon farkı hesabı: Yüzde 18,6 zam sonrası temmuz maaşları için ilk veri geldi

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI YÜKSELDİ

Yeni düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL seviyesine çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 889 TL olarak hesaplandı. Zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.