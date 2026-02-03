Emekliye yeni maaş hesabı: 3.119 TL farklar yarın hesapta, Temmuz 2026 zammı için ilk ipucu geliyor
20 milyonu aşkın memur ve emekli yılın ilk maaşını alırken temmuz ayında yapılacak zam için ilk veri bugün açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Öte yandan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan yaklaşık 5 milyon emekliye 3 bin 119 liraya kadar oluşan farklar 4 Şubat 2026'da tek seferde hesaplara yatırılacak ve bu kapsamda toplam yaklaşık 11,4 milyar liralık ödeme yapılacak.
