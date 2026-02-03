PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye yeni maaş hesabı: 3.119 TL farklar yarın hesapta, Temmuz 2026 zammı için ilk ipucu geliyor

20 milyonu aşkın memur ve emekli yılın ilk maaşını alırken temmuz ayında yapılacak zam için ilk veri bugün açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Öte yandan en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan yaklaşık 5 milyon emekliye 3 bin 119 liraya kadar oluşan farklar 4 Şubat 2026'da tek seferde hesaplara yatırılacak ve bu kapsamda toplam yaklaşık 11,4 milyar liralık ödeme yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün milyonlarca emeklinin gelir artışını etkileyecek aylık enflasyon verisini açıklayacak. Ortaya çıkacak rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak maaş artışı için ilk ipucu olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise açıklanacak enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme zammıyla birlikte belirlenecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 4 SEVİYESİNDE

Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre ocak ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 4,21 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın maaşlara doğrudan yansıdığı varsayıldığında, 20 bin lira emekli maaşı alan bir kişinin aylığında yaklaşık 842 liralık artış oluşabileceği hesaplanıyor.

ZAM TEK AYLIK VERİYE GÖRE BELİRLENMİYOR

Emekli maaş artışları tek bir ayın enflasyon verisine göre belirlenmiyor. Zam oranı 6 aylık kümülatif enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle temmuz ayında yapılacak maaş artışının kesin oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

Ocak verisi zam sürecinin başlangıç göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yılın ilk yarısına ait diğer enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı daha net bir tablo ortaya koyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emeklilere aradaki 3 bin 119 liralık fark tek seferde ödenecek.

Fark ödemeleri emeklilerin maaş aldığı banka hesapları ve PTT üzerinden otomatik olarak yatırılacak. Emeklilerin bu ödeme için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.

TOPLAM 11,4 MİLYAR LİRA FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Düzenlemeden, en düşük emekli maaşındaki artıştan etkilenen ve ocak ayında zamlı tutar yansıtılmadan maaş alan tüm emekliler yararlanacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ile hak sahiplerine toplamdayaklaşık 11,4 milyar lira fark ödemesi yapılacak.

YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

En düşük emekli maaşı yalnızca 6 aylık enflasyona göre artırılsaydı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 liraya yükselecekti. Ancak bütçe imkanları doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapıldı.

Daha önce yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli en düşük maaştan yararlanırken yeni düzenleme sonrası bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı.Düzenlemenin yıllık mali etkisinin ise 110,2 milyar lira olması bekleniyor. Yeni uygulama, yüzde 12,19 zam sonrası 20 bin liraya ulaşamayan ve kök maaşı 17 bin 827 liranın altında kalan emeklileri kapsıyor.

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 4 ŞUBAT'TA YAPILACAK

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran ve birçok alanda düzenleme içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, maaş farkı ödemelerinin tarihi de netleşti.Buna göre ocak ayında 16 bin 881 lira maaş alan emeklilere fark ödemesi 4 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin banka ve PTT üzerinden tahsil edilebileceğini açıkladı.

MAAŞA GÖRE ÖDENECEK FARK TUTARLARI

Bu ay hesabına 20 bin liranın altında maaş yatan emeklilere, maaşı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark ödenecek. Buna göre;

🔴16 bin 881 lira alanlara 3 bin 119 lira

🔴17 bin lira alanlara 3 bin lira

🔴18 bin lira alanlara 2 bin lira

🔴19 bin lira alanlara 1 bin lira fark yatırılacak.

Bu ödemeler tek seferde hesaplara aktarılacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARINA ZAM: YENİ TABAN TUTARLAR UYGULANACAK

Dul ve yetim aylıkları 2026 yılının ilk 6 ayı için zamlı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylıkları yüzde 12,19, Emekli Sandığı kapsamında ise yüzde 18,6 oranında artırıldı.

Taban maaş uygulaması dul ve yetim aylıkları için de geçerli olacak. Ödeme tutarı, hak sahibinin aldığı hisse oranına göre hesaplanacak ve taban seviyenin altında kalan tutarlar hazine desteğiyle tamamlanacak.

Yeni düzenlemeye göre taban ölüm aylıkları;
🔴yüzde 75 hissede 15 bin TL,
🔴yüzde 50 hissede 10 bin TL,
🔴yüzde 25 hissede ise 5 bin TL olarak uygulanacak.

Bu artışla birlikte hisse oranına göre 779 TL ile 2 bin 339 TL arasında ek ödeme oluşacak.