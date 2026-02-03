Emekliye yeni maaş hesabı: 3.119 TL farklar yarın hesapta, Temmuz 2026 zammı için ilk ipucu geliyor

Daha önce yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli en düşük maaştan yararlanırken yeni düzenleme sonrası bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı.Düzenlemenin yıllık mali etkisinin ise 110,2 milyar lira olması bekleniyor. Yeni uygulama, yüzde 12,19 zam sonrası 20 bin liraya ulaşamayan ve kök maaşı 17 bin 827 liranın altında kalan emeklileri kapsıyor.