HSK terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Adli ve idari yargıda görev yapan çok sayıda hâkim ve savcıyı ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2019'dan 2025 yılı Ağustos dönemine kadar olan süreci kapsayan terfi değerlendirmelerini tamamladı. Yapılan yeniden incelemeler ve itirazların ardından oluşturulan nihai listelerle, yargı mensuplarının derece yükselmeleri ve terfi durumları kesinlik kazandı.
