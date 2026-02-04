HSK terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre;"2019 Nisan, 2001 Ağustos ve Aralık, 2002 Nisan, Ağustos, Aralık, 2023 Nisan Ağustos ve Aralık, 2024 Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirecek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2025 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir." ifadeleri yer aldı.