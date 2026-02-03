Başkan Erdoğan'dan Arap basınına tarihi mesajlar! ABD-İran gerilimi: Türkiye savaşları önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyduğu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi küresel gündemlere ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakatı, Suudi Arabistan'ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat'ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Başkan Erdoğan mülakatta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili boyutuyla değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışıyla ele alındığını vurguladı. Ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere somut ve sürdürülebilir iş birliği alanlarına dikkat çekerek;"Hem bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi hem de ikili ilişkilerimizi somut alanlarda ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

İran merkezli gerilimlere ilişkin değerlendirmelerinde, bölgemizin yeni çatışmalara değil sağduyuya ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan; Türkiye'nin savaşları önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini, bölgesel istişare ve ortak aklın önemini ortaya koydu. Türkiye olarak bölgemizde yeni bir savaşın, yeni bir yıkım dalgasının yaşanmasını istemediğimizi dile getirdi.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Gazze konusunda da kalıcı ateşkes, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının iradesini esas alan adil bir barışın altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin barışa katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması, Gazze'de acil ve temel ihtiyaçların karşılanması, kamu hizmetlerinin sunulması ve 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde İsrail güçlerinin kademeli şekilde Gazze'den geri çekilmesi gerekmektedir. Türkiye, Barış Kurulu üyesi olarak bu süreçlere aktif katkı sağlayacaktır."ifadeleriyle Türkiye'nin barışa hizmet edecek her yapıcı adımın yanında yer alacağını güçlü biçimde vurguladı.