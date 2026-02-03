İmamoğlu'nun A takımı ile partilemişlerdi! O isimlerin uyuşturucu testleri sonuçlandı...

Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testlerinde kokain, Melisa Gadiş'in testinde ise esrar pozitif çıktı.

Fenomen Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu ve Murat Ongun ile firari Emrah Bağdatlı'nın VIP dairede gerçekleşen olaylara ilişkin ifade verdi.

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti.

Alemin şifresi 2604: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

