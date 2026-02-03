İmamoğlu'nun A takımı ile partilemişlerdi! O isimlerin uyuşturucu testleri sonuçlandı...
Ekrem İmamoğlu’nun A takımındaki Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu’nun kasası olarak anılan iş insanı Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı’nın, Raffles Otel’deki 2604 numaralı VIP dairede düzenlenen ihale ve rüşvet toplantılarında uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldıkları ortaya çıktı. Söz konusu isimlere yapılan testlerde kokain sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.
Hızlı Özet Göster
- Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk şebekesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Raffles Oteli'ndeki 2604 numaralı daireye düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
- Fenomen Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu ve Murat Ongun ile firari Emrah Bağdatlı'nın VIP dairede gerçekleşen olaylara ilişkin ifade verdi.
- Gözaltına alınan 11 kişiden avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve Gülşah Rojin Demir'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
- Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testlerinde kokain, Melisa Gadiş'in testinde ise esrar pozitif çıktı.
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti.Alemin şifresi 2604: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'inde arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklanmıştı.
İTİRAFÇI OLDU
Çalkın verdiği itiraflarda, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı, İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlatmıştı. İtiraflar arasında, Gülşah Rojin Demir'in Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Hüseyin Köksal'a kadın ayarlayan kişi olduğu ve Raffles oteli bu iş için kullandıkları mekan olduğu yer alıyordu.
SONUÇLAR POZİTİF
Şüphelilerin uyuşturucu madde test sonuçları çıktı. "Mama" lakaplı Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testinde kokain pozitif çıktı. Avukat Melisa Gadiş'in testinde esrar maddesine rastlanırken Hatice Kuzu, Tuana Saliha İyigör ve Selin Özgeçici'nin test sonuçları negatif çıktı.