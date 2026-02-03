10 dakikalık gösteri! Trabzonspor - Fethiyespor: 3-0 | MAÇ SONUCU

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esti. Bordo mavililer, 3. hafta maçında Fethiyespor'u 3-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte atılan goller...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında sahneye çıkan isim Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız yine uzaktan bir şutla perdeyi açtı.

77'de Paul Onuachu ve 79'da da lisansının dondurulması gündemde olan Anthony Nwakaeme ağları sarstı. Maç 3-0 sona erdi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

GOLLER

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 1-0 | ERNEST MUÇİ

GOL | Trabzonspor 1-0 Fethiyespor

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 2-0 | PAUL ONUACHU

GOL | Trabzonspor 2-0 Fethiyespor

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 3-0 | ANTHONY NWAKAEME

GOL | Trabzonspor 3-0 Fethiyespor

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı fual atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

43. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.

SON HAFTA İSTANBUL'DA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Fethiyespor ise Karagümrük'ü konuk edecek.

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

