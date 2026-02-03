10 dakikalık gösteri! Trabzonspor - Fethiyespor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esti. Bordo mavililer, 3. hafta maçında Fethiyespor'u 3-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte atılan goller...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında sahneye çıkan isim Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız yine uzaktan bir şutla perdeyi açtı.
77'de Paul Onuachu ve 79'da da lisansının dondurulması gündemde olan Anthony Nwakaeme ağları sarstı. Maç 3-0 sona erdi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.
GOLLER
TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 1-0 | ERNEST MUÇİGOL | Trabzonspor 1-0 Fethiyespor
TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 2-0 | PAUL ONUACHUGOL | Trabzonspor 2-0 Fethiyespor
TRABZONSPOR - FETHİYESPOR: 3-0 | ANTHONY NWAKAEMEGOL | Trabzonspor 3-0 Fethiyespor
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı fual atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
43. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.
SON HAFTA İSTANBUL'DA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Fethiyespor ise Karagümrük'ü konuk edecek.
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
3 ŞUBAT 2026 SALI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR