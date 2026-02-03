Epstein adasında Masonik ayinler! Kubrick 30 yıl önce filmini çekti: 6 gün sonra öldü

Epstein belgeleri

FUHUŞTAN ÇOK DAHA ÖTE! BEBEKLERİ PARÇALAYIP…

Epstein belgelerinde yalnızca fuhuş, pedofili, cinsel istismar yok. Belgelerde cinayet, kurbanın vücudunu parçalama ve bağırsaklarındaki dışkıyı yeme gibi kan donduran detaylar da yer alıyor.

Epstein belgeleri, kehanetleri ile bilinen Simpsonlar dizisinin yıllar önce işlediği bir bölümü "geleceği tahmin ettiği" gerekçesiyle yeniden dünya gündemine taşıdı. Dizinin 2000'li yılların başında yayımlanan "The Parent Rap" adlı bölümünde, arka plandaki bir tabelada yer alan "Dünyayı gizlice yöneten bazı çılgın insanlar bir adanın üzerinde" ifadesi, Epstein'in Karayipler'deki Little St. James Adası ile ilişkilendirildi. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in adının Epstein belgelerinde (Virginia Giuffre'nin ifadelerinde) geçmesiyle daha da derinleşirken; uzmanlar bu durumu dizinin kehanetinden ziyade, o dönemdeki toplumsal kuşkuların bir hicvi olarak değerlendiriyor.

Eski ABD Başkanı George Bush ile ilgili. E-postalara göre, sözde bir mağdur, George H. W. Bush'un bir yat üzerinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Aynı kişinin ayrıca, bebeklerin parçalandığına tanık olduğunu ve bazı kişilerin onların bağırsaklarındaki dışkıyı yediğini ileri sürdüğü bildirildi.

KUBRICK MASONİK RİTÜELLERİ İŞARET ETTİ

Epstein dosyalarındaki bu tür sapkınlıklar Masonik ritüelleri andırıyor. Kubrick'in Eyes Wide Shut filmi de dünyayı yöneten ve Epstein skandalındakilere benzer Masonik ayinler düzenleyen zengin ve güçlü elitleri konu ediyor.