Beylikdüzü'nde Türk bayrağına saldırı: Şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde iş yeri önünde asılı olan Türk bayrağını indiren şüpheli, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. İş yeri sahibinin ihbarıyla güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli F.K.'yi yakaladı.

Türk bayrağına saldırı anı kamerada.

Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli yakalandı

"BİLEREK AŞAĞI DOĞRU ÇEKİYOR"

İs yeri sahibi Furkan Aksoy, "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı"dedi.