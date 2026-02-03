Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması! Bakan Bayraktar detaylarını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN RİYAD'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti. Görüşmenin detaylarını duyuran İletişim Başkanlığı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandığını duyurmuştu.