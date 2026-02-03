Epstein’ın gizli oğlu kim? Kraliyet gelininden hem tebrik hem teklif: Benimle evlenin
Eski York Düşesi Sarah Ferguson’un pedofili finansörü Jeffrey Epstein’a gönderdiği tebrik mesajı Epstein'ın gizli bir oğlu olduğu iddiası patlak verdi. 100’den fazla kişi Epstein'ın babaları olduğunu iddia ediyor. Ünvanlarını kaybeden eski Prens Andrew'un eski eşi Ferguson'un Epstein'a yolldığı e-postalardaki "Eminizdeyim, Benimle evlenin" ifadesi ise şok etkisi yarattı.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan son belgeler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Dünyaca ünlü siyasiler, oyuncular ve müzisyenlerin Epstein'ın pedofili adasına gittiği biliniyordu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgeler ise Epstein'ın Mossad bağından sapkınlığının korkunç ayinlere gerçek yüzünü daha detaylı şekilde açığa çıkardı.
EPSTEIN'IN GİZLİ OĞLU
Yeni ortaya çıkan e-postalara göre ünvanları elinden alınan Prens Andrew'un eski eşi eski York Düşesi Sarah Ferguson, Epstein'ı bir erkek bebek sahibi olması nedeniyle tebrik etti.
E-posta yazışmalarının doğruluğu tespit edilirse Epstein'ın 14 yaşında gizli bir oğlunun olduğu ortaya çıkacak.
DÜŞESTEN TEBRİK MESAJI
Mesajlarda Sarah, haberi eski kocası Andrew Mountbatten-Windsor'dan duyduğunu söylüyor. Fergie'nin (Sarah) e-postasında"Bu BBM'yi (BlackBerry Messenger) hala kullanıyor musun bilmiyorum ama Dük'ten, bir erkek bebeğin olduğunu duydum." ifadeleri yer alıyor.
Sarah e-postada Epstein'a ayrıca "Hiç iletişimde kalmamış olsan bile, ben hala buradayım; sevgiyle, dostlukla ve erkek bebeğin için tebriklerimle." İfadesi dikkat çekiyor.
Epstein'a açıkça sitem eden Sarah, e-postada "Bana o kadar ama o kadar net gelmişti ki, benimle sadece Andrew'a ulaşmak için arkadaşlık ediyordun. Ve bu beni gerçekten çok derinden incitti. Tahmin edebileceğinden çok daha fazla." ifadelerine de yer veriyor.
100'DEN FAZLA BABALIK İDDİASI
100'den fazla kişinin Epstein'ın babaları olabileceğini iddia ettiği söyleniyor. Epstein'ın uzun ve kısa süreli birden fazla ilişkisi olduğu biliniyor ancak hiçbir zaman çocuğu olmadığı kabul ediliyordu. Bilinen son sevgilisi Karyna Shuliak'ın 2019'daki ölümünden önce değiştirilen vasiyete göre devasa servetinin büyük bölümünü miras alması bekleniyordu.
SARAH İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU
Epstein, Sarah hakkında bilgi/toplantı (istihbarat) yapılması için bir özel dedektiften yardım istemişti. 20 Ağustos 2009 tarihli bir e-postada, adı gizlenen bir kişi Epstein'e şöyle yazıyor:
"Fergie hakkında bilgi toplama çalışması yavaş ilerliyor."
Epstein'in yanıtı ise kısa ve net:"Devam edin."
Aynı kişi tarafından Epstein'e gönderilen ikinci bir e-postada ise "Fergie'nin mali kayıtlarını elde etmek çok zahmetli. İnanılmaz bir karmaşa. Üzerinde çalışıyorum ama kesinlikle tam ve eksiksiz olacağı her zaman şüpheli kalacak." ifadeleri yer alıyor.
"EMRİNİZDEYİM BENİMLE EVLENİN"
Diğer bazı sarsıcı mesajlarda, Fergie'nin (Sarah) Epstein'dan kendisiyle "sadece evlenmesini" istediği görülüyor. 2010 tarihli bir e-postada şunları "Sen bir efsanesin. Sevgilim, cömertliğin ve nezaketin için duyduğum sevgi ve minnettarlığı tarif edecek gerçekten kelimelerim yok. Xx emrindeyim. Benimle evlen." ifadesi dikkat çekiyor.
Diğer e-postalar da Epstein'in Mart 2011'de Fergie'nin kendisine "pedofil" demesinin ardından, Andrew Mountbatten-Windsor'ın eski eşiyle olan ilişkisini çaresizce kendi lehine kullanmaya çalıştığını gösteriyor.