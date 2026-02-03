Epstein’ın gizli oğlu kim? Kraliyet gelininden hem tebrik hem teklif: Benimle evlenin

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan son belgeler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Dünyaca ünlü siyasiler, oyuncular ve müzisyenlerin Epstein'ın pedofili adasına gittiği biliniyordu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgeler ise Epstein'ın Mossad bağından sapkınlığının korkunç ayinlere gerçek yüzünü daha detaylı şekilde açığa çıkardı.

Epstein'a gönderilen mail, Fotoğraflar: Takvim Arşiv, Reuters

EPSTEIN'IN GİZLİ OĞLU

Yeni ortaya çıkan e-postalara göre ünvanları elinden alınan Prens Andrew'un eski eşi eski York Düşesi Sarah Ferguson, Epstein'ı bir erkek bebek sahibi olması nedeniyle tebrik etti.

E-posta yazışmalarının doğruluğu tespit edilirse Epstein'ın 14 yaşında gizli bir oğlunun olduğu ortaya çıkacak.

Epstein

DÜŞESTEN TEBRİK MESAJI

Mesajlarda Sarah, haberi eski kocası Andrew Mountbatten-Windsor'dan duyduğunu söylüyor. Fergie'nin (Sarah) e-postasında"Bu BBM'yi (BlackBerry Messenger) hala kullanıyor musun bilmiyorum ama Dük'ten, bir erkek bebeğin olduğunu duydum." ifadeleri yer alıyor.

Sarah e-postada Epstein'a ayrıca "Hiç iletişimde kalmamış olsan bile, ben hala buradayım; sevgiyle, dostlukla ve erkek bebeğin için tebriklerimle." İfadesi dikkat çekiyor.

Epstein'a açıkça sitem eden Sarah, e-postada "Bana o kadar ama o kadar net gelmişti ki, benimle sadece Andrew'a ulaşmak için arkadaşlık ediyordun. Ve bu beni gerçekten çok derinden incitti. Tahmin edebileceğinden çok daha fazla." ifadelerine de yer veriyor.