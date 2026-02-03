Galatasaray transferde canavar buldu! Drogba o yıldız için devreye girdi

ZAKARIA PAHALI GELDİ

Galatasaray, orta saha transferi için Denis Zakaria'yı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında kulübü AS Monaco ile temasa geçti. Ancak Fransız temsilcisinin Zakaria için talep ettiği bonservis bedeli, görüşmelerin başlamadan sona ermesine neden oldu.

Monaco'nun İsviçreli futbolcu için 25 milyon euro bonservis istediği öğrenilirken, Galatasaray cephesi bu rakamı yüksek bularak transferden vazgeçti. Sarı-kırmızılıların orta saha arayışlarını farklı isimler üzerinden sürdürmesi bekleniyor.