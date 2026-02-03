Galatasaray transferde canavar buldu! Drogba o yıldız için devreye girdi
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, 6 Şubat'ta sona erecek tescil dönemi öncesinde Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor. Kulübün efsanelerinden Didider Drogba da yıldız ismin kadroya katılması adına devreye girdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Kayserispor'u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor.
SARA SERİYE BAĞLADI
Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Zecorner Kayserispor karşısında da gol sevinci yaşadı.
Kayserispor maçında fileleri havalandıran Sara, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atarak dikkat çekici bir performansa imza attı. Brezilyalı futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 30 resmi maça çıkan Gabriel Sara, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
EYÜP AYDIN GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sona erdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe geri dönüşü, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Genç futbolcu, sezon başında daha fazla süre alarak tecrübe kazanması amacıyla Samsunspor'a kiralanmıştı. Ancak Eyüp Aydın'ın Karadeniz ekibindeki macerası kısa sürdü.
SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmenin karşılıklı mutabakatla feshedildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Eyüp Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
YÜKSEL YILDIRIM: DOĞRU OLAN BUYDU
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da ayrılıkla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için doğru olan buydu. İki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
KASIMPAŞA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Öte yandan Eyüp Aydın'ın yeni adresi de netleşmeye başladı. Kasımpaşa'nın genç orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Transfer sürecinde önemli mesafe kat edilirken, Eyüp Aydın'ın görüşmeleri ilerletmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.
YUSUF DEMİR'DE SON GÜNLER
Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor.
Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip hiçbir verim alamadığı Yusuf Demir ile yolun sonuna geldi. Sarı Kırmızılı yönetim, gün içerisinde genç hücum oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
LEROY SANE GERİ DÖNÜYOR: DEV MAÇTA SAHADA OLACAK
Avrupa futbolunun en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösterilen Alman yıldız Leroy Sane cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak taraftarlarını korkutan başarılı futbolcunun sahalara dönüş süreci resmen netlik kazandı. Sağlık heyetinin titizlikle yürüttüğü tedavi programının sonuna gelinirken, yıldız ismin yeşil sahalara yine en üst perdeden bir geri dönüş yapması bekleniyor.
İSTANBULSPOR VE RİZESPOR MAÇLARINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Teknik heyet ve sağlık birimlerinin yaptığı ortak değerlendirmeler sonucunda Alman futbolcunun tam hazır hale gelmeden sahaya sürülmemesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda kupada oynanacak olan İstanbulspor karşılaşması ile ligdeki zorlu Rizespor deplasmanında Leroy Sane kadroda yer almayacak. Oyuncunun kas yapısını korumak ve sakatlığın nüksetmesini önlemek adına alınan bu karar, yıldız ismin tamamen güç depolamasına olanak tanıyacak.
DEVLER LİGİ SAHNESİNDE MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Futbolseverlerin merakla beklediği o büyük an için geri sayım başladı. Manchester City maçında yaşadığı şanssızlığı geride bırakan Sane, formasına yine bir Şampiyonlar Ligi akşamında kavuşacak. Juventus ile oynanacak olan kritik Play-Off mücadelesinde sahada olması beklenen Alman yıldızın, takımın hücum hattına büyük bir dinamizm katması öngörülüyor. Devler Ligi arenasındaki bu kritik randevu, Sane'nin rüştünü yeniden ispat edeceği bir sahne olacak.
JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ KRİTİK HAZIRLIK SÜRECİ
Takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanan tecrübeli oyuncunun fiziksel eksikliklerini gidermek için özel bir program uygulanıyor. Juventus gibi zorlu bir rakip karşısında %100 performansla sahada olmak isteyen Sane, Play-Off turunun ilk maçında teknik direktörün en büyük kozu haline gelecek. Savunma arkasına yaptığı koşular ve bitirici vuruşlarıyla bilinen oyuncunun geri dönüşü, takımın Avrupa arenasındaki iddiasını da perçinleyecek nitelikte duruyor.
PLAY-OFF TURUNDA SANE ETKİSİ BEKLENİYOR
İtalyan devi Juventus karşısında alınacak sonucun turun kaderini belirleyeceği bilinirken, Sane'nin kadrodaki varlığı psikolojik üstünlüğü de beraberinde getirecek. Sakatlık sürecini büyük bir profesyonellikle atlatan yıldız kanat oyuncusunun, dev maç öncesinde moralinin oldukça yüksek olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında boy gösterecek olan Sane, sakatlandığı turnuvaya yine aynı turnuvanın en kritik aşamalarından birinde "merhaba" diyecek.
ICARDI'NİN TALEBİ MASAYI DAĞITTI
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin yeni sözleşme için talep ettiği ücret transfer gündeminde dikkat çekti.
32 yaşındaki Arjantinli golcü henüz sarı-kırmızılı kulüple yeni kontrat imzalamazken, adı farklı liglerden kulüplerle anılmaya devam ediyor.
BREZİLYA'DAN İLGİ VAR
Brezilya basınından UOL'un haberine göre, Fluminense, Mauro Icardi ile temasa geçerek ilgisini doğruladı. Tecrübeli golcünün Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Ancak transfer süreci kısa sürede sona erdi.
MAAŞ TALEBİ TRANSFERİ DURDURDU
Haberde yer alan bilgilere göre, Icardi'nin temsilcilerinin yıllık maaş beklentisinin 9 milyon euroyu aştığını iletmesi sonrası Fluminense yönetimi masadan kalktı. Bu yüksek talep nedeniyle görüşmeler daha ilk aşamada rafa kaldırıldı.
HULK OLMAYINCA ICARDI GÜNDEME GELDİ
Fluminense'nin Icardi'yi gündemine almasının temel sebebinin, Hulk transferinin gerçekleşmemesi olduğu aktarıldı. Brezilya kulübü, Atlético Mineiro forması giyen tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katamayınca alternatif isimlere yöneldi.
TALISCA DA LİSTEDE
Öte yandan Fluminense'nin hücum hattı için yalnızca Icardi ile değil, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile de ilgilendiği Brezilya basınına yansıdı.
Galatasaray cephesinde ise Mauro Icardi'nin sözleşme sürecine dair belirsizlik sürerken, yıldız futbolcunun geleceğine yönelik kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
ASLAN'DAN PAYLAŞIM
Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale eden Mauro Icardi hakkında bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan kaptanımız Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma rekorunu egale etti."
ZAKARIA PAHALI GELDİ
Galatasaray, orta saha transferi için Denis Zakaria'yı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında kulübü AS Monaco ile temasa geçti. Ancak Fransız temsilcisinin Zakaria için talep ettiği bonservis bedeli, görüşmelerin başlamadan sona ermesine neden oldu.
Monaco'nun İsviçreli futbolcu için 25 milyon euro bonservis istediği öğrenilirken, Galatasaray cephesi bu rakamı yüksek bularak transferden vazgeçti. Sarı-kırmızılıların orta saha arayışlarını farklı isimler üzerinden sürdürmesi bekleniyor.
FRANCK KESSIE OPERASYONU BAŞLADI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını zirvede götüren ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala orta saha krizini dünya çapında bir yıldızla çözmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda uzun süredir temas halinde olduğu Pape Gueye, Raphael Onyedika, Manuel Ugarte ve Yves Bissouma gibi isimlerde yaşanan pürüzler ve yüksek maliyetler nedeniyle rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Aslan, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Fildişi Sahilli süper star Franck Kessie'yi kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı.
YÖNETİMİN PLANI HAZIR: 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA
Orta sahaya dinamizm, güç ve skor katkısı verecek bir profil arayan Galatasaray yönetimi, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için şartları zorlama kararı aldı. Al-Ahli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kessie için sarı-kırmızılı kurmayların belirlediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Yönetimin, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan yıldız oyuncu için Suudi kulübüne 5 milyon euro'luk resmi bir teklif sunacağı ve bu rakamla transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Fildişili oyuncunun piyasa değeri ve kalitesi göz önüne alındığında, bu hamle sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.
EFSANE İSİM DIDIER DROGBA DEVREDE: TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI
Transferde elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, ikna sürecini hızlandırmak adına kulüp efsanesi Didier Drogba kozunu sahaya sürdü. Fildişi Sahili futbolunun en büyük ikonu olan Drogba'nın, vatandaşı Franck Kessie ile bizzat görüşerek Galatasaray'ı, İstanbul'u ve sarı-kırmızılı taraftarın tutkusunu anlattığı belirtildi. Drogba'nın referansının oyuncunun kararında belirleyici rol oynadığı konuşulurken, transfer operasyonunda Wilfried Singo'nun da devrede olduğu ve oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi konusunda teşvik ettiği gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılıların kurduğu bu "Fildişi Lobisi", transferin olumlu sonuçlanması adına büyük bir avantaj sağlıyor.
AVRUPA AŞKI AĞIR BASTI: INTER'İ REDDETTİ ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
2023 yılında Barcelona'dan büyük umutlarla Al-Ahli'ye transfer olan ancak kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek isteyen Franck Kessie'nin, Türkiye seçeneğine oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi Inter ile de temas kuran ancak yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yıldız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasında boy göstermek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Kessie'nin menajerine gelen teklifleri değerlendirmesi talimatını verdiği ve Galatasaray ile prensipte anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
CUMA GÜNÜNE KADAR İMZALARIN ATILMASI HEDEFLENİYOR
Zamanla yarışan Galatasaray transfer komitesi, Cuma gününe kadar bu transferi resmiyete dökmek için yoğun bir mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği tecrübeli orta saha için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Yönetim, hafta sonuna kadar oyuncuyu İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmeyi ve resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlıyor.
İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR: HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Franck Kessie, Suudi Arabistan'da geçirdiği dönemde de performansından ödün vermedi. Bu sezon Al-Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 23 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 1972 dakikada adeta bir makine gibi işledi. Savunma yönünün yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çeken Kessie, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken 3 de asist yaparak toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı. Fizik gücü, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle tanınan yıldız ismin, imza atması halinde Galatasaray orta sahasının yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.