HAYTAP’ta infial yaratan skandal! İnsanları sahiplendirme ilanına koydular
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada “sahiplendirme ilanı” formatında çocukların, engellilerin ve yaşlıların boyunlarına zincir geçirilerek fotoğraflandığı içerikleri paylaşan HAYTAP adlı sivil toplum kuruluşu hakkında suç duyurusunda bulundu. STK Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’ın hesabından yapılan “HAYTAP = Hayvan tanrıya tapanlar” paylaşımı ile yapay zekâ kullanılarak insanların kurbanlık gibi alınıp satıldığı videolar ise sosyal medyada büyük infial yarattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "sahiplendirme ilanı" formatında, çocuk, engelli ve yaşlıların fotoğraflarının yer aldığı içerikleri paylaşan bir sivil toplum kuruluşu (STK) hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
HAYTAP=HAYVANA TAPANLAR
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'ın yaptığı paylaşımlar, başkanı olduğu derneğin açıklamasını "Hayvan tanrıya tapanlar" olarak paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.
TEK SKANDAL BU DEĞİL
HAYTAP tarafından paylaşılan videolarda ise insanların tıpkı kurbanlık hayvanlar gibi alınıp satılması olayın vahametini gün yüzüne serdi. Videolarda bulunan görsellerde önce bir insan para karşılığı keçiler tarafından satın alınıyor, sonra kurban etmeye götürülüyor. En sonunda ise keçiler kurban edilen insanı yiyorlar.HAYTAP’tan infial yaratan paylaşım: İnsan onuru ayaklar altında!
Yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketlereyerek yetkililere seslendi.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bakanlıktan, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukları, engellileri ve yaşlıları hedef alan içeriğine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.
Söz konusu paylaşımlarda, hayvan haklarına dikkati çekme iddiası altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının "sahiplendirme ilanı" formatında sunulduğu, "aşıları tam" gibi ifadeler kullanılarak insanların "birer nesneye" indirgendiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."