HAYTAP’ta infial yaratan skandal! İnsanları sahiplendirme ilanına koydular

Bakanlık, söz konusu paylaşımların insanları birer nesneye indirgeyen, insan onurunu yok sayan ve aşağılayıcı bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , "sahiplendirme ilanı" formatında, çocuk, engelli ve yaşlıların fotoğraflarının yer aldığı içerikleri paylaşan bir sivil toplum kuruluşu (STK) hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'ın yaptığı paylaşımlar, başkanı olduğu derneğin açıklamasını "Hayvan tanrıya tapanlar" olarak paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ahmet Kemal Şenpolat'ın sosyal medyada ʺHayvan tanrıya tapanlarʺ açıklamasıyla yaptığı paylaşım. (Bu haberdeki görseller X'ten alınmıştır) HAYTAP=HAYVANA TAPANLAR

TEK SKANDAL BU DEĞİL

HAYTAP tarafından paylaşılan videolarda ise insanların tıpkı kurbanlık hayvanlar gibi alınıp satılması olayın vahametini gün yüzüne serdi. Videolarda bulunan görsellerde önce bir insan para karşılığı keçiler tarafından satın alınıyor, sonra kurban etmeye götürülüyor. En sonunda ise keçiler kurban edilen insanı yiyorlar.

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketlereyerek yetkililere seslendi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakanlıktan, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukları, engellileri ve yaşlıları hedef alan içeriğine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Söz konusu paylaşımlarda, hayvan haklarına dikkati çekme iddiası altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının "sahiplendirme ilanı" formatında sunulduğu, "aşıları tam" gibi ifadeler kullanılarak insanların "birer nesneye" indirgendiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.