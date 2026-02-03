Aziz İhsan Aktaş davasında 5’inci gün! Aşevi vurguncusu CHP'li Ali Rıza Yılmaz denetimlerden rahatsız oldu
Aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması başladı. Duruşma, tutuklu sanıklardan İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın aşevinde vurgun yaptığını itiraf ettiği Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ali Rıza Yılmaz, savunmasında çok fazla denetim olmasından rahatsız olduğunu ifade etti.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
AŞEVİ VURGUNCUSU KENDİNİ SAVUNDU
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın aşevinde vurgun yaptığını itiraf ettiği Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ali Rıza Yılmaz ise savunmasında, "Ben CHP’liyim; ben solcuyum; en sosyal demokratım. Biz muhalif bir belediyeyiz. Muhalif belediyelerde denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay müfettişleri 2 senede bir olması gerekirken her sene denetime gelirlerdi."diyerek denetimlerden şikayet etti.
İddianamede ihalelere onay verdiğinin belirtilmesine rağmen bunu yalanlayan Yılmaz, "Ben ve arkadaşlarım bu denetimlerden alnımızın akıyla çıktık. Mahkemeniz benim ihalelere sadece 'Olur' verdiğimi görecektir. Bilirkişiler yüzlerce ihaleyi denetliyor, mevzuata hakimler. Benim imzamın karşılığını ve bir suç işlemediğimi biliyorlar. Bunu savcılığa da bildiriyorlar ancak savcılık bunu göz önünde bulundurmuyor. İddianamede ihalelere onay verdiğim yazıyor, böyle birşey söz konusu değil; benim ihaleye onay verme yetkim yok. Benim ihale biriminde, ihale yetkilisi de dahil, hiçbir arkadaşıma talimat vermem söz konusu değildir. İhaleleri alan firmalar ve firma yetkilileriyle ilişkim olduğu da bilirkişi raporlarında tespit edilmedi. 'Aziz İhsan Aktaş' adıyla anılan bir suç örgütünü tanımıyorum." ifadelerini kullandı.
İHALELERE OLUR VERDİ
Şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz'ın tüm ihale olurlarını verdiği, Aziz İhsan Aktaş'la irtibatının bulunduğuna işaret edilen yazıda, Gülal Erdovan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olduğu, sözleşme imzalama işlemi de dahil olmak üzere ihale komisyonları ve usulsüzlük karıştırılan pazarlık usulü ihalelerinde firmaları belirleyen kişi olduğu bildirildi.
SAVUNMALAR ALINIYOR
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, savunma yapan İSFALT Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Rana Uysal, iddianamede ihaleye fesat karıştırma suçuyla suçlandığını, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını iddia etti.
Sanık Uysal, bütçe kontrolü yapma gibi bir görevinin bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Sencer Hacıoğlu da savunmasında, 2006 yılında uygulama mühendisi olarak çalışmaya başladığını, 2016 yılında uygulama şefi olarak atandığını ve sonrasında ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiğini söyledi.
Sanık Hacıoğlu,"İhalelerin asfalt yapım süreçlerini kontrol eden müdürlükte görev yapıyordum. Bahse konu ihaleler ihtiyacı gidermek için yapılan ihaleler. 2016 yılında uygulama şefi olarak atandım. İhale komisyon üyesi olarak görevlendirilmeye başladım. Kontrolle gerçekleştiririz. Görevlendirmemiz yoksa yaklaşık maliyetler bizimle paylaşılmaz." dedi.
İhaleye fesat karıştırmakla 3 farklı eylemden suçlandığını anlatan sanık Hacıoğlu, ihalelerde kamu zararının oluşmadığını öne sürdü.
Şahsıyla ilgili bir suçlamanın olmadığını, komisyon üyesi olduğu için suçlamaların yapıldığını kaydeden sanık Hacıoğlu,"Hangi eylemi, hangi fiili yaparak suç işlediğim iddianamede yok. Aktif ya da pasif ne yaparak örgüte ait firmaya ihaleyi kazandırdığım iddianamede yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.
BEŞİNCİ DURUŞMA BAŞLADI
Davada beşinci duruşması başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 33 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.
Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ile CHP'li yöneticiler, partililer ve sanıkların yakınları da duruşmada hazır bulundu.
Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Duruşma, tutuklu sanıklardan İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü"suçtan zarar gören", 19 kişi"mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise"şüpheli" olarak yer alıyor.
450 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve"gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden"ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik"suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin"rüşvet alma"suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın"suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden"özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden"rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve"haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.