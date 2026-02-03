Aziz İhsan Aktaş davasında 5’inci gün! Aşevi vurguncusu CHP'li Ali Rıza Yılmaz denetimlerden rahatsız oldu

AŞEVİ VURGUNCUSU KENDİNİ SAVUNDU

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın aşevinde vurgun yaptığını itiraf ettiği Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ali Rıza Yılmaz ise savunmasında, "Ben CHP’liyim; ben solcuyum; en sosyal demokratım. Biz muhalif bir belediyeyiz. Muhalif belediyelerde denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay müfettişleri 2 senede bir olması gerekirken her sene denetime gelirlerdi."diyerek denetimlerden şikayet etti.





İddianamede ihalelere onay verdiğinin belirtilmesine rağmen bunu yalanlayan Yılmaz, "Ben ve arkadaşlarım bu denetimlerden alnımızın akıyla çıktık. Mahkemeniz benim ihalelere sadece 'Olur' verdiğimi görecektir. Bilirkişiler yüzlerce ihaleyi denetliyor, mevzuata hakimler. Benim imzamın karşılığını ve bir suç işlemediğimi biliyorlar. Bunu savcılığa da bildiriyorlar ancak savcılık bunu göz önünde bulundurmuyor. İddianamede ihalelere onay verdiğim yazıyor, böyle birşey söz konusu değil; benim ihaleye onay verme yetkim yok. Benim ihale biriminde, ihale yetkilisi de dahil, hiçbir arkadaşıma talimat vermem söz konusu değildir. İhaleleri alan firmalar ve firma yetkilileriyle ilişkim olduğu da bilirkişi raporlarında tespit edilmedi. 'Aziz İhsan Aktaş' adıyla anılan bir suç örgütünü tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

İHALELERE OLUR VERDİ



Şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz'ın tüm ihale olurlarını verdiği, Aziz İhsan Aktaş'la irtibatının bulunduğuna işaret edilen yazıda, Gülal Erdovan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olduğu, sözleşme imzalama işlemi de dahil olmak üzere ihale komisyonları ve usulsüzlük karıştırılan pazarlık usulü ihalelerinde firmaları belirleyen kişi olduğu bildirildi.