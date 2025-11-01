TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan ahlak vurgusu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda yapı yok, ahlak sorunu var. Bu spor dünyanın her yerinde oynanıyor. Bir takım şampiyon oluyor. Şampiyon olamayanlar başarısızdır diye bir şey yok. Başkanların seçim silahı önünde duruyor. Onun koltuğuna geçmek isteyenler var. Başarısız olduğunda faturayı birilerine kesmesi lazım. Yapı değil burada güç dengeleri var" dedi. Bahis skandalı ile ilgili konuşan TFF Başkanı, "Biz sineklerle uğraşmıyoruz. Amacımız bataklığı kurutmak. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları henüz net değil" diye konuştu.