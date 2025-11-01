PODCAST CANLI YAYIN
Sevilla Asensio’ya talip

Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
Sevilla Asensio’ya talip

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bir dönem Real Madrid'te forma giyen tecrübeli oyuncunun yeniden La Liga'ya dönmesinin gündemde olduğu belirtildi. El Nacional'de yer alan habere göre, Asensio'ya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi. Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio, kış transfer döneminin bomba transferi olabilir" ifadeleri kullanıldı.

