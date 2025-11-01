Icardi’ye Meksika kancası

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın usta golcüsü İcardi'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. W Deportes'in haberine göre Meksika kulüpleri Cruz Azul ve UNAM, Galatasaray'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. Habere göre, tecrübeli golcünün Galatasaray'la sözleşme yenileme ihtimali yok... Transfer bu kış bile gerçekleşebilir. Bu sezon 12 resmi maçta 6 gol atan Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla 67 gol atıp 22 asist yaptı.