PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Icardi'ye Meksika kancası

Meksika ekipleri Cruz Azul ve UNAM, Arjantinli golcüyü transfer etmek istiyor. İddiaya göre transfer bu kış bile sonuçlanabilir

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
Icardi’ye Meksika kancası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın usta golcüsü İcardi'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. W Deportes'in haberine göre Meksika kulüpleri Cruz Azul ve UNAM, Galatasaray'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. Habere göre, tecrübeli golcünün Galatasaray'la sözleşme yenileme ihtimali yok... Transfer bu kış bile gerçekleşebilir. Bu sezon 12 resmi maçta 6 gol atan Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla 67 gol atıp 22 asist yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız
Gebze’de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu’nun ekibi şantaja başladı
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel’e Takvim’den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP’li için ne dedi? Kemal Bey’i beğenenler partiden atıldı
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının manevi annesi sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP’li Emir’in Hüseyin Gün kaybedildi yalanına Başsavcılık’tan açıklama: İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına’nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Casusluk Ekosistemi çözülüyor! ’İstanbul Senin’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD’ye sızdırdılar
Beyaz Saray’da altın dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan’dan İsrail’i aklayan Batı’ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
Meclis’te İYİ Parti’den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik’ten sert tepki geldi: Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11’ler netleşti