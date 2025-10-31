Saran derbi için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisi öncesi takıma büyük bir motivasyon paketi sundu. Gaziantep galibiyetinin ardından soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim müjdesi veren Saran'ın bu hamlesi, futbolcuların moralini adeta tavan yaptırdı. Başkan Saran'ın, "Bu derbi sadece 3 puan değil, karakter maçı!" diye seslendiği ve teknik heyet ile futbolculara tam destek sözü verdiği öğrenildi. Kulüp içinde alınan bu kararın, derbi öncesi motivasyonu artırarak saha performansına olumlu yansıması bekleniyor.