Cimbom’dan PR çalışması

Galatasaray yönetimi 21 Ocak’taki Atletico maçına ünlü sosyal medya fenomenleri ve influecer’ları davet etmeyi planlıyor. Hedef hem kulübün büyüklüğünü hem de stattaki müthiş atmosferi tüm dünyaya duyurmak

Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Son yıllarda sportif ve ekonomik olarak ciddi atılımlar yapan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'nin gücünü kullanmak istiyor. Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 21 Ocak 2026'da oynanacak Atletico Madrid maçı için çok özel plan yapıyor. Yönetimin dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve influecer'ları İstanbul'daki karşılaşmaya davet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Milyonlarca takipçisi olan bu kişilerin hem kulübün marka tanıtımına destek vermesi hem de Rams Park'taki atmosferin tüm dünyaya duyurulmasına katkı yapması planlanıyor. Yönetimin kısa süre içinde bazı isimlerle temasa geçeceği belirtiliyor. Listedeki fenomenler arasında Celine Dept, Mr.Beast ve Khaby Lane gibi isimlerin olduğu da öne sürülüyor. Yönetimin ayrıca sosyal medyada etkisi olan bazı yabancı gazetecileri de Atletico maçında ağırlayacağı öğrenildi.

