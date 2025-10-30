Ertuğrul Doğan: Bir hikaye yazıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, takımın ligde umut verici bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız süreç takımımız adına umut verici bir tablo ortaya koydu. Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor. Bu kadro, Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecekti" dedi. Doğan, "Bizim misyonumuz artık geliştirip parlatmak. Dünyanın her yerindeki genç oyuncuları takıma kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



Doğan, "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız" açıklamasını yaptı.