Beşiktaş sağlık heyeti yıldız ismi derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor! Rafa Silva için tüm imkanlar seferber ediliyor

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi öncesinde tek belirsizlik Rafa Silva... Konyaspor maçından sonra sakatlanan Portekizli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti. Sağlık heyetinin yıldız ismi derbiye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Rafa'nın durumunu yakından takip eden sağlık heyeti oyuncuyu pazar günü oynanacak dev derbiye yetiştirmeyi hedefliyor. Rafa'nın görev yapamaması halinde ise Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında olduğu gibi 10 numarada Vaclav Cerny'e forma vermesi bekleniyor. Portekizli yıldızın derbide oynamak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çeken Rafa, Siyah- Beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 5 gol, 3 asiste imza attı