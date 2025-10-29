SON DAKİKA
Bahis skandalı VAR sistemine sıçradı

Bahis skandalı VAR odasına da taştı. İddialara göre yurt içi ve yurt dışındaki bahis sitelerinden hakemin VAR’a gidip gitmeyeceği üzerine yüksek miktarlı bahis oynandı

Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Gündemi sarsan bahis soruşturmasıyla alakalı çarpıcı iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. İddialara göre bahis skandalı VAR odasına da taştı. Yurt içindeki resmi sitelerde derbi maçlarda hakemin VAR'a gidip gitmeceğiyle ilgili bahis seçenekleri mevcut. Ancak yurt dışındaki illegal sitelerde, bütün maçlarla alakalı VAR bahisi oynamak mümkün. Alınan bilgilere göre bazı VAR hakemleri kendi maçlarıyla alakalı bahis oynadı. Bahis seçenekleri arasında "Hakem VAR'a gidecek, hakem VAR'a gitmeyecek ve hakem kaç kez VAR'a gidecek" gibi seçenekler bulunuyor. Legal ve illegal siteler üzerinden oynandığı iddia edilen yüklü miktardaki bahisler takip altına alındı. Soruşturmanın daha da derinleşeceği öğrenildi

