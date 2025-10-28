SON DAKİKA
Spor hukukçusu Dinçer TFF iddialarını değerlendirdi: "Lig iptal edilmez, kanun geriye işlemez

28 Ekim 2025
TFF'nin hamlesi sonrası birçok iddia gündeme geldi. Arkadaşımız Görkem Ağgündüz'e konuşan spor hukukçusu Anıl Dinçer, "Geriye dönük müsabakaların veya ligin iptal edileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü kanun geriye dönük işlemez. Kanun hükümleri geleceğe yönelik uygulanır" dedi. Dinçer, "Liglerin oynanmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir hakem bu müsabakanın sonucunu etkileyecek şekilde bir bahis oynuyorsa, bu işten bir menfaat sağlıyorsa da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ayrıca bir hakem bahis oynuyorsa, PFDK'da yazana göre bunun da cezası 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan mendir. TFF Disiplin Kurulu tarafından acil bir şekilde soruşturma açılması gerekmektedir. Aynı zamanda da bu adli de bir suç olduğu için TFF bu hakem isimlerini de savcılığa bildirerek savcılığın da soruşturma açmasını ve bunları incelemesini talep edebilir." ifadesini kullandı.

