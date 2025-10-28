SON DAKİKA
Futbola bomba düştü: Hakemler kumarda!

Türk Futbol tarihinde görülmemiş bir operasyonu başladı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu, bunların 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. “Ne pislik varsa hepsini temizleyeceğiz” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2025
Türk Futbol tarihinde görülmemiş bir operasyonu başladı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunların 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. "Ne pislik varsa hepsini temizleyeceğiz" dedi.


KULÜPLER TAKİPTE

4 büyük kulüp arka arkaya açıklamalar yaptı. G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, "Konunun sonuna kadar takipçisiyiz" ifadesini kullandı.


3 YIL HAPİS CEZASI VAR

Spor hukukçusu Anıl Dinçer, liglerin durdurulması ya da ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. "Bahis oynayan hakemler 3 yıla mahkum olabilir" dedi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar sayacağını belirtti.

