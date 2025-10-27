Real Madrid El Clasico’yu kazandı! Arda Güler 65 dakika sahada kaldı

SON DAKİKA
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı. Maçta milli yıldızımız Arda Güler 65 dakika sahada kaldı. Derbide 1 penaltısı 3 golü iptal olan Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Fermin Lopez, 38. dakikada skoru eşitledi. Jude Bellingham, 52. dakikada Real Madrid'i yeniden öne geçirdi. Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Szczesny'i geçemedi. Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Barcelona'ya karşı 4 resmi maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 27'ye çıkardı.

