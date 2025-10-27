Galatasaray Göztepe’yi 3-1’le devirdi! Arjantinli yıldız oyuna girer girmez fişi çekti

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi gollerini sıralamaya devam ediyor. Dün yedek kulübesinde maça başlayan Arjantinli yıldız ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

Galatasaray'ın hücum gücünü hemen yukarıya çeken Icardi 66. dakikada kaleci Lis'ten dönen topu iyi takip edip skoru 3-1'e taşıdı. Bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü atan yıldız futbolcunun tüm gollerinni tek vuruşla ağlara yollaması dikkatleri çekiyor. Mauro Icardi ayrıca Galatasaray kariyerinde Süper Lig'de karşılaştığı 23 takımın 22'sine gol attı. Maç sonunda konuşan Icardi, "Eleştirileri biliyorum ama işime odaklanıyorum" dedi.

SANCHEZ TRABZONA KARŞI YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan yıldız futbolcu Trabzonspor önünde takımındaki yerini alamayacak.

GÖZTEPE: BİÇİLDİK



Göztepe Kulübü G.Saray yenilgisinden sonra bir açıklamada bulunarak Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak, "Her sene aynı film. Tek kelimeyle biçildik" dedi.

TORREİRA'DAN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Galatasaray'da babasının hastalığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira takım arkadaşlarına ilginç bir sürpriz hazırladı. Uruguaylı futbolcu takım arkadaşları çıkış tribünündeyken onları görüntülü olarak aradı ve Göztepe karşılaşması için başarılar diledi.



SARA'YLA ÖNE GEÇTİLER



Janderson'un vuruşunda top direkten döndü ve Efkan'ın önüne düştü. Efkan Sanchez'in müdahalesine rağmen yaptığı vuruşla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 19'da Osimhen kaleci Lis'i ekarte ederek topu ağlarla buluşturdu. Önce ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı ama VAR inlemesi sonrasında skora 1-1'lik eşitlik geldi. 33'te Cherni'nin ortasında top

LIS FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ



İKİNCİ yarının 61. dakikasında Osimhen'in vuruşunda Lis gole izin vermedi.

63'te Sara'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 66'da Lis'ten seken topu takip eden Icardi farkı ikiye çıkardı: 3-1.

80'de Yunus'un vuruşunda Lis gole izin vermedi. 81'de Sallai'nin vuruşunda Lis başarılıydı. Galatasaray maçı 3-1 kazandı.



SON 8 MAÇTA 8 GALİBİYET



Dün Göztepe önünde 3-1 kazanmayı başaran Galatasaray güçlü rakibine karşı galibiyet serisini sürdürdü. Cimbom, İzmir ekibini üst üste 8. kez yenerek rakibine karşı en uzun serisini yakaladı