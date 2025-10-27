SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Göztepe’yi 3-1’le devirdi! Arjantinli yıldız oyuna girer girmez fişi çekti

Mauro İcardi 6. golünü de tek vuruşla attı. Arjantinli yıldız ayrıca ligde karşılaştığı 23 takımın 22'sinin ağlarına en az bir gol yollamayı başardı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2025
Galatasaray Göztepe’yi 3-1’le devirdi! Arjantinli yıldız oyuna girer girmez fişi çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi gollerini sıralamaya devam ediyor. Dün yedek kulübesinde maça başlayan Arjantinli yıldız ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

Galatasaray'ın hücum gücünü hemen yukarıya çeken Icardi 66. dakikada kaleci Lis'ten dönen topu iyi takip edip skoru 3-1'e taşıdı. Bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü atan yıldız futbolcunun tüm gollerinni tek vuruşla ağlara yollaması dikkatleri çekiyor. Mauro Icardi ayrıca Galatasaray kariyerinde Süper Lig'de karşılaştığı 23 takımın 22'sine gol attı. Maç sonunda konuşan Icardi, "Eleştirileri biliyorum ama işime odaklanıyorum" dedi.

SANCHEZ TRABZONA KARŞI YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan yıldız futbolcu Trabzonspor önünde takımındaki yerini alamayacak.

GÖZTEPE: BİÇİLDİK


Göztepe Kulübü G.Saray yenilgisinden sonra bir açıklamada bulunarak Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak, "Her sene aynı film. Tek kelimeyle biçildik" dedi.

TORREİRA'DAN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Galatasaray'da babasının hastalığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira takım arkadaşlarına ilginç bir sürpriz hazırladı. Uruguaylı futbolcu takım arkadaşları çıkış tribünündeyken onları görüntülü olarak aradı ve Göztepe karşılaşması için başarılar diledi.


SARA'YLA ÖNE GEÇTİLER


Janderson'un vuruşunda top direkten döndü ve Efkan'ın önüne düştü. Efkan Sanchez'in müdahalesine rağmen yaptığı vuruşla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 19'da Osimhen kaleci Lis'i ekarte ederek topu ağlarla buluşturdu. Önce ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı ama VAR inlemesi sonrasında skora 1-1'lik eşitlik geldi. 33'te Cherni'nin ortasında top

LIS FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ


İKİNCİ yarının 61. dakikasında Osimhen'in vuruşunda Lis gole izin vermedi.
63'te Sara'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 66'da Lis'ten seken topu takip eden Icardi farkı ikiye çıkardı: 3-1.
80'de Yunus'un vuruşunda Lis gole izin vermedi. 81'de Sallai'nin vuruşunda Lis başarılıydı. Galatasaray maçı 3-1 kazandı.


SON 8 MAÇTA 8 GALİBİYET


Dün Göztepe önünde 3-1 kazanmayı başaran Galatasaray güçlü rakibine karşı galibiyet serisini sürdürdü. Cimbom, İzmir ekibini üst üste 8. kez yenerek rakibine karşı en uzun serisini yakaladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti’den İbrahim Akın oldu!
İdefix
Takvim Hüseyin Gün’ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında Mamim hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
DNR
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçının 11’i netleşti! O isim geri dönüyor
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! Seyirciye güvenmediği soruda iki joker kullandı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye’ye geliyor
Ah Kartal vah Kartal! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
İBB’deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail’e İstanbul Senin dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün’ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye’den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A’DAN Z’YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK geri çekiliyoruz dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu’nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye’den çekildi... AK Parti’den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu’nun CHP’yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere’ye kaçırdı
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM’de! Ajan Hüseyin Gün’den talimatlar...