Beşiktaş son 4 maçta yenemediği Kasımpaşa önünde yine gülemedi! Biz bu filmi görmüştük

Beşiktaş tekledi... Hafta arasında Konyaspor'u 2-0 yenerek nefes alan Kartal dün de Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalarak zirve yarışında G.Saray'ın 11 puan gerisine düştü. 5.dakikada Cerny sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Kartal 5'te Cengiz ile öne geçti. 32'de Abraham penaltıyı değerlendiremedi. Dönen pozisyonda Kasımpaşa, Winck ile skoru 1-1'e getirdi

Giriş Tarihi :27 Ekim 2025
Beşiktaş tekledi... Hafta arasında Konyaspor'u 2-0 yenerek nefes alan Kartal dün de Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalarak zirve yarışında G.Saray'ın 11 puan gerisine düştü. 5.dakikada Cerny sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Arka direkte boş kalan Cengiz'in vuruşuyla Beşiktaş 1-0 öne geçti. 31'de Abraham'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı aynı oyuncu kullandı. Ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 33'te Winck'in kafa vuruşunda skor 1-1 oldu.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR KAÇTI


36'da Kasımpaşa önce penaltı kazandı ama VAR ncelemesi sonrası penaltı iptal oldu. 49'da Szalai'nin kafa vuruşunda Ersin topu kornere çıkardı. 57'de Cengiz'in ortasında Rıdvan'ın yaptığı vuruşta top yan direğe çarparak dışarı gitti. 59'da Orkun'un ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti. 79'da Orkun'un serbest vuruşunda Djalo'nun şutu üstten dışarı gitti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.


2019'DAN SONRA EN KÖTÜ PERFORMANS


Beşiktaş 2019'dan sonra en kötü performansını bu sezon sergiliyor. Kartal bu sezon çıktığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2019- 2020'den (15) bu yana bu aşamalardaki en düşük miktarında kaldı. Bu arada Kasımpaşa maçında 5 net gol pozisyonu kaçıran Beşiktaş Ocak 2021'den sonra Yalçın yönetimindeki en yüksek sayısını tekrarladı.


NEFES KESEN 4 DAKİKA!


Maçın ilk yarısında üst üste inanılmaz anlar yaşandı. 32. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Abraham çok kötü bir vuruş yaparak topu kaleci Gianniotis'in üzerine nişanladı. Bu penaltıdan sadece 1 dakika sonra ise ev sahibi ekip Claudio Winck ile beraberlik golünü buldu. 3 dakika sonra ise Rıdvan Yılmaz'ın rakibine hamlesi sonrakı penaltı kararı çıktı. 36. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.


EL BİLAL NEREYE!


16. dakikada El Bilal Toure maç oynanırken soyunma odasının yolunu tuttu. Malili yıldızın bu görüntüsü herkesi şaşkına çevirirken gerçek sonra ortaya çıktı. Toure'nin kasığına gelen top sonrası teknik heyetin onayıyla soyunma odasına gittiği açıklandı. Yıldız isim 3 dakika sonra sahaya döndü.


ERSİN'DEN 4 KURTARIŞ


Beşiktaş'ta kaleyi teslim alan Ersin Destanoğlu dün başarılı bir performans gösterdi. Siyah-Beyazlı eldiven 4 kurtarış yaptı. 40 kez topla buluşan Ersin yüzde 85 isabetli pas yüzdesi yakaladı


CENGİZ ÜNDER: ÖZÜR DİLİYORUZ


Cengiz Ünder maçtan sonra, "Beraberlik için üzgünüz. Çok da pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Ardından çok pozisyona girip atamadık. Taraftardan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi

