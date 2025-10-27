SON DAKİKA
Aslolan Galatasaray! Cimbom Okan Buruk'la tarih yazıyor!

100. galibiyetini elde eden başarılı hoca, "Ben tabii ki teknik adam olarak takımın başındayım ama aslolan Galatasaray" dedi. Buruk, "Göztepe 10 kişi iyi oynuyor. Öne geçene kadar zorlandık" diye konuştu

27 Ekim 2025
Galatasaray Süper Lig'deki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 120 maçta 100 galibiyet elde eden Sarı-Kırmızılılar, Göztepe karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası konuşan Okan Buruk, başarının altını Galatasaray'ın tüm yapısına bağlayarak, "Ben tabii ki takımın başındayım ama aslolan Galatasaray. Bu, Galatasaray'ın başarısı." ifadesini kullandı. Okan Buruk, rakip takımın da kalitesine dikkat çekerek, Göztepe'nin ligin en dinamik ekiplerinden biri olduğunu vurguladı ve "Rakip 10 kişi kalınca daha çok üretmeye başladık. Fenerbahçe'ye de karşı 10 kişi oynadılar. Üçlü savunma oynayan takımlara karşı çift forvet oynamak daha kolay oluyor. Düşündüğümüz ve uyguladığımız şeyleri maç maç, rakibe göre yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

HIZLI ZAFER USTASI

OKAN BURUK, Süper Lig'de bir ilke daha imza attı. Başarılı teknik adam, bir takımın başında ligdeki 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör unvanını elde ederek adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

