Başkan Saran’dan transferde nokta atışı vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü genel kurulunda yaptığı açıklamalarda, takımın geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Saran, kısa vadeli hedeflerinin mevcut kadronun performansını artırmak olduğunu vurgularken, devre arasında yapılacak "nokta atışı transferler" ile takımı güçlendireceklerini söyledi.



"Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadronun performansını yükseltmek. Devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır" diyen Saran, taraftarlara da birlik ve destek çağrısında bulundu. Başkan Saran, eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek, "Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. En iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı. Yaklaşan Gaziantep ve Beşiktaş maçlarının önemine dikkat çeken Saran, bu karşılaşmaları "kritik viraj" olarak nitelendirdi ve "İnşallah bu maçlardan galibiyetle çıkacak ve yeni bir sayfa açacağız" dedi. Saran, sözlerini "Bu mücadeleyi tek başıma değil, sizlerle birlikte kazanacağım" diyerek tamamladı

HEDEF KALICI BAŞARI SAĞLAMAK

Mali ve idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak istediklerine vurgu yapan Başkan Saran, "Gelir-gider yapımızdan, tesis altyapımıza, sportif yapılanmamızdan idari süreçlerimize kadar her konuyu detaylı bir biçimde ele alıyoruz" diye konuştu