PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Türk takımları Avrupa'ya damga vuruyor

Avrupa'da son 6 maçından 6 galibiyetle ayrılan G.Saray, F.Bahçe ve Samsunspor, bu hafta elde ettikleri 3 galibiyetle ülkemize 1200 puanlık katkı sağladı. Türk takımlarının Avrupa'daki bu başarısı, UEFA sıralamasında (46.000) ülkemizi yeniden üst sıralara taşıdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2025
Türk takımları Avrupa’ya damga vuruyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa kupalarında sahne alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türk futbolunun gururu oldu. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadıkları son 6 maçtan 6 galibiyetle ayrıldı. Bu hafta 3 galibiyet elde eden takımlarımız ülkemize 1200 puanlık katkı sağladı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin toplam puanı 46.000'e yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste Liverpool ve Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 2012'den bu yana ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, art arda oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarından 6 puan çıkartarak yükselişe geçti. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşılaşmalarını kazanmasını bildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

ÜLKE PUAN
İngiltere 99.005
İtalya 87.803
İspanya 82.203
Almanya 78.402
Fransa 71.248
Hollanda 62.700
Portekiz 60.266
Belçika 56.350
Türkiye 46.000
Çekya 42.300

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM’e konuştu! Özgür Özel’e ateş püskürdü: Bunlar çakma, aşılanmış CHP’li... Tatlı su balıkları
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
Tele1’e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding
Ajan Hüseyin Gün’ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi’nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
Bakan Kurum açıkladı! 15 bin konutla İstanbul’da bir ilk | Kiralık dairede yeni dönem
Başkan Erdoğan’dan BM’nin 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj: Gazze Soykırımı’nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir
CHP’nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor
KKTC’de yeni dönem! Tufan Erhürman Meclis’te yemin etti! Türkiye ile özel bağ vurgusu: İlk fırsatta Başkan Erdoğan ile görüşecek
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye susuzluk ayarı Özgür Özel’e yolsuzluk tepkisi: Lağım patladı
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ’den talimat terörle irtibat
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı