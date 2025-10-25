Türk takımları Avrupa’ya damga vuruyor

Avrupa kupalarında sahne alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türk futbolunun gururu oldu. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadıkları son 6 maçtan 6 galibiyetle ayrıldı. Bu hafta 3 galibiyet elde eden takımlarımız ülkemize 1200 puanlık katkı sağladı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin toplam puanı 46.000'e yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste Liverpool ve Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 2012'den bu yana ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, art arda oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarından 6 puan çıkartarak yükselişe geçti. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşılaşmalarını kazanmasını bildi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
ÜLKE PUAN
İngiltere 99.005
İtalya 87.803
İspanya 82.203
Almanya 78.402
Fransa 71.248
Hollanda 62.700
Portekiz 60.266
Belçika 56.350
Türkiye 46.000
Çekya 42.300