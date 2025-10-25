Türk takımları Avrupa’ya damga vuruyor

Avrupa kupalarında sahne alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türk futbolunun gururu oldu. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadıkları son 6 maçtan 6 galibiyetle ayrıldı. Bu hafta 3 galibiyet elde eden takımlarımız ülkemize 1200 puanlık katkı sağladı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin toplam puanı 46.000'e yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste Liverpool ve Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 2012'den bu yana ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, art arda oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarından 6 puan çıkartarak yükselişe geçti. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise Legia Varşova ve Dinamo Kiev karşılaşmalarını kazanmasını bildi.



ÜLKE PUANI SIRALAMASI



ÜLKE PUAN

İngiltere 99.005

İtalya 87.803

İspanya 82.203

Almanya 78.402

Fransa 71.248

Hollanda 62.700

Portekiz 60.266

Belçika 56.350

Türkiye 46.000

Çekya 42.300