Gaziantep Başkanı takımdan memnun

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın son 7 haftada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Amaçlarının futbolseverlere seyir zevki yüksek futbol izlettirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Biz maç maç hazırlanıyoruz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu şu an çok iyi ve güzel bir ivme yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'deki performanslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.