Galatasaray’dan tarihi sponsorluk anlaşması

G.Saray'ın resmi forma sponsorluğunu içeren sözleşmenin yenilenmesi kapsayan imza töreni Rams Park'ta gerçekleşti. G.Saray, Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon Euro+14.5 milyon Euro bedel karşılığı anlaşıldığını duyurdu. Açıklamada, "Sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Şirketimize ödenecek toplam net 25 milyon Euro tutarlı sabit ödeme, 10 futbol sezonu için 83 milyon Euro olarak revize edilmiştir. Şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14 milyon 500 bin Euro'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir" ifadeleri yer aldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Puma ile yenilenen bu işbirliği sadece bir forma sponsorluğu değildir. Bu anlaşma G.Saray'ın köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürürken yanında güvenli bir dünya markasının olduğunu gösteren önemli bir stratejik birlikteliktir" dedi.

TARİHİ BİR GÜN

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis, "Bu hem Puma hem Galatasaray için tarihi bir gün. Puma Türkiye ve Orta Doğu olarak imzaladığımız en yüksek bedelli ve en uzun süreli anlaşmayı imzaladık. Galatasaray bizim görünürlüğümüz için çok önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.



EN İYİ RAKAMI BİZE VERDİLER

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Dünyada iki kulübe verdikleri rakamı bize de verdiler. Başka kulüpler, "En iyi anlaşmayı yaptık" derler ama GALATASARAY son imzayı atmadan en iyi anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.