Kartal’ın oyunu alarm veriyor!

Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2014/15 sezonundan bu yana en düşük topa sahip olma oranıyla (%29) bir galibiyet aldı. Bu istatistik, takımın oyun hakimiyetini rakibe bıraktığının en net göstergesi oldu. Ayrıca Siyah- Beyazlılar, bu sezonki maçlar arasında en az isabetli pas (161), en az orta (6), en az şut (9) ve en az rakip ceza sahasında topla buluşma (11) sayısına bu karşılaşmada ulaştı. Eksik kadroya rağmen gelen 3 puan değerli olsa da, oyun anlamında verilen görüntü teknik ekibi ve taraftarı endişelendirdi. Beşiktaş'ın bu performansı, önümüzdeki Kasımpaşa deplasmanı öncesinde ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Pazar günü Kasımpaşa karşısında alınacak sonuç, sadece ligdeki istikrar açısından değil, 2 Kasım'da oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde de büyük önem taşıyor. Oyun kalitesindeki düşüşün sürmesi halinde, Beşiktaş'ın derbiye moralsiz ve oyun planı açısından da kırılgan çıkma ihtimalini doğurdu.

ÇARŞAMBA KABUSU BİTTİ

Konya ile erteleme maçında çarşamba gününde karşılaşan Beşiktaş, kötü bir seriyi bitirdi. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek bir ilki başardı. Kartal, daha önce KONYA ile çarşamba günlerinde oynadığı maçları kazanamamıştı